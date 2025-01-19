民眾黨今改選黨職 黃國昌：外力見縫插針

民眾黨第三屆第一次黨員代表大會今登場，將選出九席中央委員、七席中央評議委員，屆時黨內派結構將洗牌。前立委蔡壁如憑藉著中南部地方組織盤之姿，來勢洶洶；由民眾黨新生代組成的「雙北派」若全選上，可望成為黨內不可忽視的新勢力。前中央委員認為，除了有「柯派」外，也有「蔡派」、雙北派等各自擁護者，對二月的黨主席補選將是關鍵。

針對外界質疑前立委蔡壁如參選黨主席會導致民眾黨分裂。代理黨主席黃國昌昨表示，有很多外在力量見縫插針，但每個重要時刻黨員跟支持者都上下一心，為台灣第三勢力打開更大空間，延續前黨主席柯文哲理念，是最大共識。

民眾黨第四屆中央委員暨中央評議委員選舉報名及連署作業業完成後，中央委員共十七名候選人報名並通過連署門檻；中央評議委員共十四名候選人報名並通過連署門檻。

根據民眾黨職人員選舉辦法規定，票選中央委員九席、候補三席；中央評議委員票選七席、候補二席。

這次備受矚目的是雙北市議員黃瀞瑩、陳世軒、陳宥丞及張志豪組成的「雙北幫」，他們有感於中央、地方意見有落差，盼進入中央委員會為地方發聲。黃瀞瑩昨也說，她在地方也走了二年多，有非常多的實務經驗，希望可在黨中央實踐，很多人覺得雙北議員只是在雙北行走，或是只用雙北看天下，但事實上並不是這樣。

一名前中央委員表示，每位黨代表有中央委員三票、中評委二票，因此早在黨代表選舉時，就已有各派系陸續接觸、拉票，尋求支持，將如何擬定配票等策略，更牽動二月代理黨主席對決關鍵。