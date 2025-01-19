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藍：公視董監若不顧政黨比例 綠可能團滅

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨立委陳學聖。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳學聖。圖／聯合報系資料照片

公視董監事審查委員名單出爐，由於審查委員按政黨比例推薦，在野黨有影響公視董監事人選的實力，甚至是董事會推舉董事長的結果，進而對公視今年增加的十四億預算有主導權，賴政府絕不可能輕易棄守。曾擔任過審查委員的國民黨立委陳學聖不諱言，若民進黨無按政黨比例提名董監事的雅量，最後可能「團滅」。

陳學聖表示，審查這屆董監事名單時，他是審查委員，民進黨立院黨團總召柯建銘找過他商討，他向柯表示，名單被擱置這麼久，按照政黨比例通過，柯對此同意，時任文化部長李永得也支持。這屆名單有一位民進黨推薦人選意外落榜，民進黨也把國民黨推薦的一位人選卡掉，其他的都通過。

陳學聖表示，至於這次是否要按照政黨比例通過，在野黨董監事名單會略占多數，董事長一職會落在在野黨推薦的人選身上，民進黨有沒有雅量，願意讓在野黨推薦的人當公視董事長，才是關鍵。

陳學聖認為，如果民進黨不願按照上次他跟柯建銘的默契，董監事便會難產。如果民進黨不願意同意，就是證明公視在民進黨主政下，並非公正超然，民進黨希望讓其屬意的人選擔任公視董事長。但在少數否決的情況下，門檻依舊很高，最後甚至可能「團滅」。

國民黨立委王鴻薇說，審查委員名為有各政黨比例，但要通過的話，一定需要民進黨的意志，除非未來的董監事符合民進黨的要求與意志，否則要通過有困難。她認為要解決公廣集團董監事難產，根本之道還是修法。

據了解，各方已開始向文化部長李遠推薦新屆公廣集團董監事人選，文化部預計在審查委員名單出爐後，約於二月底到三月初之間，公布新屆董監事人選名單。有藍營人士直言，假設李遠提的名單嚴重偏頗，且沒有顧及政黨比例跟各黨意見，依目前審查委員的結構，不是不可能「團滅」。

公視 民進黨 陳學聖

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