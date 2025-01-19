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公視董監事審委出爐 藍綠互嗆

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰張曼蘋／台北報導
遴選公視董監事的十五位審查委員名單出爐，引發藍綠互批，朝野戰火延燒到公視戰場。記者潘俊宏／攝影
遴選公視董監事的十五位審查委員名單出爐，引發藍綠互批，朝野戰火延燒到公視戰場。記者潘俊宏／攝影

公視預算遭刪減的爭議才引發朝野大戰，公視第八屆董監事前哨戰又接續要開打。

由於遴選公視董監事的審查委員，是由立院依政黨比例推舉，十五位審查委員名單出爐，藍批綠推薦委員多御用面孔，綠反批藍推薦委員很多「藍到泛紅」，朝野戰火勢必延燒到公視戰場。

公視董監事過去遴選不易，曾延宕近一千天才完成改選，原因在於選任董事需經審查委員會四分之三以上同意的超高門檻。二○二三年修法後，雖將門檻降至三分之二同意即可出任，但本屆改選經朝野協商後，由國民黨立院黨團推舉七人、民進黨團七人、民眾黨團一人組成審查委員會，朝野均無法單獨通過三分之二門檻，也意即三分之一、五位審查委員即可「少數否決」的情況。公視董監事遴選恐再陷僵局。

攤開藍綠白黨團推薦的學者名單，藍營為馬詠睿、羅國俊、潘祖蔭、吳永乾、廖元豪、陳宜民、蕭旭岑；綠營推薦翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌、蔡茂寅；民眾黨團則推薦杜聖聰。

名單才出爐，馬上引發朝野互批。一位民進黨立委表示，若名單屬實，馬詠睿、潘祖蔭都曾任中天董事長，廖元豪是藍營御用學者，陳宜民是國民黨前立委，蕭旭岑是前總統馬英九大將，吳永乾更曾被指涉與中共關係密切。

該綠委說，立院協商協論寫得很清楚，要黨團推舉的是社會公正人士，但其中很多立場都「藍到泛紅」，無法想像他們會遴選出怎樣的公視董事，若最終藍營就是推這些人出馬，將訴諸民意公評。

國民黨立委王鴻薇表示，綠營推舉的名單裡，陳東升是民進黨智庫要角、蕭新煌是獨派學者，其他也多是民進黨熟悉的御用面孔。民進黨所有人事都是這樣，不管是大法官人事、通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員一定要有自己人才會安心。這些人都是專門為民進黨把關，該怎麼擋在野黨的就怎麼擋，就是黨派出來的監軍。

民眾黨立委張啓楷表示，各黨團推派社會公正人士名單中，赫然發現民進黨推派該黨智庫新境界基金會前執行長陳東升，另外也有幾位代表的政治性較強，希望這些委員能真正公正，少點政治性、多點專業評估審查；但公視如果真要擺脫現況，最後關鍵仍是要看文化部怎麼提董監事名單。

公視 民進黨 馬英九

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