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黃國昌與蔡壁如相爭黨主席 新北議員陳世軒駁「夾心餅乾」說法

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨新北議員陳世軒。圖／陳世軒辦公室提供
民眾黨新北議員陳世軒。圖／陳世軒辦公室提供

民眾黨主席2月15日補選，代理主席黃國昌對決前立委蔡壁如，引起熱議。新北市議員陳世軒過去是蔡壁如秘書，如今跟立委黃國昌關係良好，地方認為陳世軒可能變成「夾心餅乾」，對此，陳世軒受訪表示，自己不會為難，現在談此言之過早，相信等2位人選發表政見後，大家就會選出屬意人選。

陳世軒現在是民眾黨新北黨部主委，過去參選時掛出曾任前立委蔡壁如秘書的經歷，可見2人關係良好，而如今黃國昌為代理黨主席，陳世軒去年舉辦活動，也邀請黃國昌來出席，2人活動密切，如今蔡壁如、黃國昌將競爭黨主席一職，地方認為「陳世軒夾在中間很兩難」。

對此，陳世軒表示，2位候選人尚未闡述各自的政見還有未來路線，及擘畫的願景，之後要各個黨代表了解，有更多討論對民眾黨來說是好事，不論怎麼討論及選舉結果，民眾黨都要團結，沒有分裂的成本。

陳世軒說，他不認為自己為難，辦公室本來就跟黃國昌很好，對自己來說，這是很公平競爭的民主盛事，2位清楚論述自己的政見，就會由黨員們選出心中所屬的對象，現在談此問題，純粹只是喜好度。

蔡壁如 陳世軒 黃國昌

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