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草屯鎮長補選大勝 朱立倫：顯示對民進黨執政唾棄厭惡

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今日南投縣草屯鎮長補選結果出爐，國民黨提名的簡賜勝獲得壓倒性勝利。國民黨主席朱立倫表示，基層民意反映出對於民進黨執政的厭惡與唾棄。圖／取自朱立倫臉書
今日南投縣草屯鎮長補選結果出爐，國民黨提名的簡賜勝獲得壓倒性勝利。國民黨主席朱立倫表示，基層民意反映出對於民進黨執政的厭惡與唾棄。圖／取自朱立倫臉書

今日南投縣草屯鎮長補選結果出爐，國民黨提名的簡賜勝獲得壓倒性勝利。國民黨主席朱立倫表示，基層民意反映出對於民進黨執政的厭惡與唾棄。

朱立倫表示，國民黨感謝草屯鎮鄉親對於本黨及簡賜勝同志的支持。這樣的選舉結果，凸顯出台灣人民期待安居樂業，政局穩定，唾棄深化對抗，引發社會分裂的惡質政治操作。

朱立倫說，過去這段時間，民進黨大咖雲集，強力輔選。民進黨全員動員說這是大罷免前哨戰，但選舉結果卻被民意碾壓，反映出基層民意反對惡意罷免。

朱立倫提到，行政院政務委員陳時中甚至在輔選時大喊「2月1日起拚大罷免」，政務官領人民納稅錢，操作罷免不但完全失格，更是暴露民進黨選不贏就要重選的惡劣心態。草屯鎮的鄉親，已經直接用選票否定民進黨惡意操作。

朱立倫指出，上周屏東的新埤鄉鄉長補選，同樣由國民黨所支持的無黨籍曾明輝勝出。從屏東到南投，基層的民意一再反應出對於民進黨執政的厭惡與唾棄。再次呼籲賴清德總統，看清民意趨勢，要「和」不要「鬥」，讓民主政治回歸常軌，讓人民過好年。

朱立倫 民進黨 罷免

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