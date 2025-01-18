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川普就職慶賀團啟程 外交部：傳達台灣人民誠摯祝福

中央社／ 台北18日電

美國候任總統川普就職典禮雖取消戶外觀禮，立法院長韓國瑜帶領的慶賀團今天按計畫出發。外交部表示，慶賀團將傳達台灣人民誠摯祝福，並與美國會議員及政要互動表達祝賀，也將與智庫等重要友人交流。

川普（Donald Trump）20日將舉行就職典禮，韓國瑜今天下午帶領跨黨派立委慶賀代表團啟程赴美，受到極地寒流影響，川普就職典禮將改到國會山莊的圓形大廳舉辦。

外交部今天晚間發布新聞稿指出，「第60屆美國總統副總統就職典禮」訂於美東時間20日在美國華盛頓特區舉行。為表達台灣政府與人民對台美緊密夥伴關係的重視，並回應去年美方派遣慶賀團來台祝賀賴總統及副總統蕭美琴就職的善意，台灣政府再次籌組跨黨派慶賀團赴美，傳達台灣人民誠摯的祝賀之意。

外交部表示，本次慶賀團由立法院長韓國瑜接受賴總統邀請擔任團長，團員包括柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等7位立委。

外交部提到，慶賀團於今天啟程，預定24日返抵國門。期間將與美國國會議員及政要互動表達台灣的祝賀，也將與智庫等重要友人交流，就當前國際局勢及台美雙邊關係等議題廣泛交換意見，積極達成賴總統賦予慶賀團的3項重要任務：傳達台灣人民的誠摯祝福、對民主的堅定承諾、建立台美關係新里程碑。

外交部說明，美國總統副總統就職典禮是由聯邦參、眾兩院成立的「就職大典國會聯席委員會」（JCCIC）負責籌辦，本屆就職大典主題為「我們持久的民主：一項憲法承諾」（Our Enduring Democracy:A Constitutional Promise）。

外交部解釋，因嚴峻天候因素，本屆已宣布將取消戶外現場觀禮，並改於美國會大廈圓頂大廳（CapitolRotunda）進行宣誓儀式與發表就職演說。川普將依憲法規定於20日宣誓出任美國第47任總統，范斯（J.D.Vance）副總統當選人將成為美國第50任副總統。

外交部強調，台灣誠摯恭賀川普及范斯即將就職，期待未來雙方在台美既有緊密夥伴關係的基礎上，進一步深化各項合作並推進共同利益，一起為促進印太地區與全球的和平、穩定與繁榮而努力。

台美關係 外交部 美國

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