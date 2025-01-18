大贏草屯鎮長補選 國民黨：顯示民意唾棄操作惡意罷免

今日草屯鎮長補選結果出爐，由中國國民黨提名簡賜勝獲得壓倒性勝利。國民黨表示，顯示基層的民意一再反應出對於民進黨執政的厭惡與唾棄。賴清德總統應看清民意趨勢，要「和」不要「鬥」，讓民主政治回歸常軌，讓人民過好年。

國民黨表示，感謝草屯鎮鄉親對於國民黨及簡賜勝的支持。這樣的選舉結果，凸顯出台灣人民期待安居樂業，政局穩定，唾棄深化對抗，引發社會分裂的惡質政治操作。

國民黨提到，過去這段時間，民進黨大咖雲集，強力輔選。民進黨全員動員說這是大罷免前哨戰，但選舉結果卻被民意碾壓，反映出基層民意反對惡意罷免。

國民黨指出，政務委員陳時中甚至在輔選時大喊「2月1日起拚大罷免」，政務官領人民納稅錢，操作罷免不但完全失格，更是暴露民進黨選不贏就要重選的惡劣心態。草屯鎮的鄉親，已經直接用選票否定民進黨惡意操作。

國民黨進一步提到，上週屏東的新埤鄉鄉長補選，同樣由本黨所支持的無黨籍曾明輝勝出。從屏東到南投，基層的民意一再反應出對於民進黨執政的厭惡與唾棄。

國民黨再次呼籲賴清德，看清民意趨勢，要「和」不要「鬥」，讓民主政治回歸常軌，讓人民過好年。