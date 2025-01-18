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公視董監事審委名單 羅國俊蕭旭岑翁秀琪陳東升入列

中央社／ 台北18日電

立法院推薦的第8屆公視董監事審查會審委名單出爐，背景包含傳播、法律與政治等領域引發討論。民進黨團指出，推薦名單應注意淡化政治色彩，接受社會公評；國民黨團表示，各黨團不能否決審查委員，推薦誰、就是誰。

財團法人公共電視文化事業基金會第7屆董事、監察人任期將於今年5月19日屆滿，為使第8屆董事及監察人順利產生，行政院日前函請立法院籌組公視基金會第8屆董事、監察人審查委員會，並請各黨團推薦審查委員人選，比例為國民黨團推薦7人、民進黨團推薦7人、民眾黨團推薦1人。

議事處日前彙整人選後，將資料提報排入17日院會報告事項。根據資料，國民黨團推薦馬詠睿、羅國俊、潘祖蔭、吳永乾、廖元豪、陳宜民、蕭旭岑；民進黨團推薦翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌、蔡茂寅；民眾黨團推薦杜聖聰。

不過，昨天院會朝野為行使公平會人事同意權及處理114年中央政府總預算案，國民黨團在院會開始時，便提議將報告事項均退回程序委員會，由於院會現場無人表達反對，第8屆公視董監事審查委員會名單也跟著退回程序委員會，因此名單尚未正式經院會宣讀。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，公共電視是國家的，也是建立台灣文化話語權非常重要的發聲管道，公視的組成當然需要超越政治、跨越黨派；雖然機制上各政黨可推薦審查會名單，但各政黨提出名單時，應注意跨越黨派、淡化政治色彩，名單也應接受社會公評。

國民黨團書記長林思銘受訪指出，基本上推薦人數是按照之前協商的人數比例，國民黨團推薦7人、民進黨團推薦7人，民眾黨團推薦1人，各黨團也不能否決審查委員，「推薦誰、就是誰」，未來再交由審查委員對第8屆董監事投票，若取得2/3以上同意即可過關。

民眾黨立委張啓楷受訪提到，各黨團推派社會公正人士名單中，發現民進黨團推派民進黨智庫新境界文教基金會前執行長陳東升，另也有幾位代表的政治性較強，他希望這些審查委員能真正公正，少點政治性、多點專業評估審查。

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