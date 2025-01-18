影／川普就職慶賀團今出發 韓國瑜：會努力達成任務

因華府低溫來襲，美國總統就職典禮從戶外移入室內，由於空間因素，我代表團恐未必能親臨現場祝賀，但由立法院長韓國瑜帶領的我國慶賀代表團仍照計劃今天出發，韓國瑜說，會秉持熱情信念前往，會努力達成任務，代表全國2300萬人去美國，向美國總統、副總統、執政團隊和人民致上最高祝福。

美國總統當選人川普日前宣布，20日的就職典禮移入國會圓形大廳，該地點最多僅能容納2000人，目前還不清楚我國慶賀團將用何種方式參與典禮。

今天立法院長韓國瑜率團搭機出發，代表團搭乘華航CI12航班飛往紐約，本次跨黨派立委慶賀代表團成員包括國民黨立委柯志恩、葛如鈞、李彥秀，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，以及民眾黨立委陳昭姿。

韓國瑜在出發前發表談話，他表示戶外就職典禮因為大風雪的關係取消，但據他們了解，很多國家的總統、元首和總理等都已經陸續到了華盛頓，他們仍秉持熱情信念，代表全國2300萬人去美國，向美國總統、副總統、執政團隊和人民致上最高祝福，他們會努力達成任務。

韓國瑜強調感謝賴清德總統的邀請和跨黨派合作，大家一起來推動，至於其他國會議員、智庫的拜訪，以及僑胞的安排、外交部的協助等，他們會一一努力達成預期的目標以及各地的期待。

同行的立委柯志恩表示即便國內政黨紛擾，但對外心一定是一致的，目前雖然就能不能進入會場仍是未知，但一切活動都如常，絕對會讓美國感受到台灣的祝福。