代表團照常訪美 藍營決定關鍵在韓國瑜赴美具重要意義

華府低溫來襲，美國總統當選人川普宣布，20日就職典禮移入國會圓形大廳，我國立法院赴美代表團因此受影響，無法參加川普就職典禮。我代表團本在評估，之後確定如期成行。據了解，藍營方面評估，正值立法院審議及表決預算，倘在野黨委員出訪而綠委未出訪，席次變動可能影響表決結果，其次是經評估後，立法院長韓國瑜赴美有重大意義，且可促進台美國會互動，此或比就職典禮本身更重要。

華府低溫來襲，我赴美代表團行程差點受阻。本次代表團包括國民黨推派3人，民進黨推派3人，民眾黨推派1人，由韓國瑜主帶團。

據了解，立法院赴美團本在思考，若無法參加川普就職典禮，是否仍要如常成行。就藍營方面的評估，假設韓國瑜、藍委和白委全去而綠委未去，立院現正審查預算，少了赴美的藍委的情況下，可能會影響預算表決的結果，因為很難確保每次表決都會是「藍白投好投滿」。

另一方面，少了參加川普就職典禮，是否可能成為單純的慰勞僑胞或探視僑胞之旅，這也是考量之處。

據稱，藍營方面評估赴美團是否照常出行，不論有無參加川普就職典禮，韓國瑜作為現任立法院長，赴美有重大意義，且是進入華盛頓特區，起碼能見到美國兩大智庫、聯邦參眾議員及政府官員，這本身便具有重大意義，且此逢美國政權交接之際，何況縱然參加川普就職典禮，我立法院赴美團的座位也只會在「蛋白區」，與美方官員、參眾議員等等的互動可能更為重要。

未來台美互動也需要美國國會議員訂立友台法案，所以去並無弊處。再者，赴美後的僑宴也能測試韓國瑜在海外的人氣。

據指出，之後藍營方面獲悉綠營拍板出行，藍營即無任何需要考慮之處，決定照常出訪。