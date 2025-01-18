民眾黨主席人選 黃瀞瑩：有領袖魅力不是傷害黨形象的人

民眾黨主席2月15日補選，代理主席黃國昌對決前立委蔡壁如，引起熱議。民眾黨明天也將改選中央委員、中央評議委員。民眾黨下午舉辦北市議會4議員「眾情眾議」市政展，對於黨主席人選，議員黃瀞瑩指出，希望未來有一個有領袖魅力，且對黨有幫助而不是傷害黨形象的人，可以帶領民眾黨繼續走下去。

另外，民眾黨改選中央委員、中央評議委員，外界認為「雙北派」若全選上，可望成為黨內新勢力。黃瀞瑩也說，應該不是這樣，其實她競選中央委員的理念非常簡單，希望可以把地方的聲音傳進中央，過往民眾黨在網路行銷比較常被看到，但其實她在地方也走了2年多，有非常多的實務經驗，希望可在黨中央實踐。

她說，希望藉由這次中央委員選舉，可以傳遞地方的聲音，讓民眾黨的理念落實在地方上，很多人覺得雙北議員只是在雙北行走，或者是只用雙北看天下，但事實上並不是這樣。至於是否有和蔡壁如接觸？她說，沒有接到電話。

至於民眾黨北市議會黨團的黨主席選舉投票動向，議員陳宥丞說，黨團有一個共同決議，就是大家各自開放投票，4位議員也還沒討論過，但他覺得兩派支持者臉書社群的留言，都是良性的競爭，而且蔡壁如和黃國昌至今也從未向對方口出惡言，這是民眾黨第一次有非柯文哲要做交班，有良性的競爭，大家樂見其成。

民眾黨北市黨部主委、議會黨團總召張志豪表示，每人心裡面都會有自己的主席人選，要具備在黨內可以溝通，有順暢的溝通管道，可以讓所有的黨員能夠群策群力、整合能力的人，對外也能夠帶領民眾黨打拼，這些是最基本的條件。

至於外界認為蔡壁如唯有獲得「雙北派」支持才有可能贏？張志豪表示，其實不要這麼說啦，雙北基本上都非常理性，對於黨也充滿熱情，也不見得完全要靠雙北，有兩位候選人願意站出來，這是良性的競爭，且到目前為止，的確也沒有看到兵戎相見，或者是惡言相向狀況，這會是非常好的典範。

議員林珍羽表示，誰適合擔任下一任黨主席其實不容易回答，兩候選人對於民眾黨都有各自的貢獻，她覺得投票之前要看兩位候選人有沒有勤跑地方，對於民眾黨未來的擘畫，現階段對兩人都在觀察中，兩位因為其實有各自的貢獻跟付出。