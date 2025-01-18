快訊

與機車相撞！民間救護車瞬間爆炸釀1死2傷 驚駭場面曝光

114學測自然／烏山頭水庫、諾貝爾獎入題 素養題多考生苦喊燒腦

民眾黨主席人選 黃瀞瑩：有領袖魅力不是傷害黨形象的人

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民眾黨北市議員黃瀞瑩。記者林佳彣／攝影
民眾黨北市議員黃瀞瑩。記者林佳彣／攝影

民眾黨主席2月15日補選，代理主席黃國昌對決前立委蔡壁如，引起熱議。民眾黨明天也將改選中央委員、中央評議委員。民眾黨下午舉辦北市議會4議員「眾情眾議」市政展，對於黨主席人選，議員黃瀞瑩指出，希望未來有一個有領袖魅力，且對黨有幫助而不是傷害黨形象的人，可以帶領民眾黨繼續走下去。

另外，民眾黨改選中央委員、中央評議委員，外界認為「雙北派」若全選上，可望成為黨內新勢力。黃瀞瑩也說，應該不是這樣，其實她競選中央委員的理念非常簡單，希望可以把地方的聲音傳進中央，過往民眾黨在網路行銷比較常被看到，但其實她在地方也走了2年多，有非常多的實務經驗，希望可在黨中央實踐。

她說，希望藉由這次中央委員選舉，可以傳遞地方的聲音，讓民眾黨的理念落實在地方上，很多人覺得雙北議員只是在雙北行走，或者是只用雙北看天下，但事實上並不是這樣。至於是否有和蔡壁如接觸？她說，沒有接到電話。

至於民眾黨北市議會黨團的黨主席選舉投票動向，議員陳宥丞說，黨團有一個共同決議，就是大家各自開放投票，4位議員也還沒討論過，但他覺得兩派支持者臉書社群的留言，都是良性的競爭，而且蔡壁如和黃國昌至今也從未向對方口出惡言，這是民眾黨第一次有非柯文哲要做交班，有良性的競爭，大家樂見其成。

民眾黨北市黨部主委、議會黨團總召張志豪表示，每人心裡面都會有自己的主席人選，要具備在黨內可以溝通，有順暢的溝通管道，可以讓所有的黨員能夠群策群力、整合能力的人，對外也能夠帶領民眾黨打拼，這些是最基本的條件。

至於外界認為蔡壁如唯有獲得「雙北派」支持才有可能贏？張志豪表示，其實不要這麼說啦，雙北基本上都非常理性，對於黨也充滿熱情，也不見得完全要靠雙北，有兩位候選人願意站出來，這是良性的競爭，且到目前為止，的確也沒有看到兵戎相見，或者是惡言相向狀況，這會是非常好的典範。

議員林珍羽表示，誰適合擔任下一任黨主席其實不容易回答，兩候選人對於民眾黨都有各自的貢獻，她覺得投票之前要看兩位候選人有沒有勤跑地方，對於民眾黨未來的擘畫，現階段對兩人都在觀察中，兩位因為其實有各自的貢獻跟付出。

林珍羽也說，民眾黨成立5年多來，過去選舉大多是空戰導向，接下來在地方上，是不是能夠在2026發揮最大的戰力，地方的民意有沒有辦法下情上達的更完整一點，這是她會觀察的地方。

民眾黨下午在北市議會舉辦4議員「眾情眾議」市政展。記者楊正海／攝影
民眾黨下午在北市議會舉辦4議員「眾情眾議」市政展。記者楊正海／攝影

民眾黨 蔡壁如 議員

延伸閱讀

2026民眾黨北市長選舉要推母雞？ 黃瀞瑩：蔣萬安不及格

蔡壁如壓線登記參選民眾黨主席 黃國昌：良性競爭

民眾黨黨魁之爭有變數？ 雙北小雞支持黃國昌、蔡壁如不同調

民眾黨黨魁之爭添變數 江和樹爆蔡壁如參選：來拔管滅黨

相關新聞

獨／低溫來襲 川普就職典禮移室內 韓國瑜代表團行程恐生變

由於美國華盛頓特區低溫來襲，美國總統當選人川普宣布，20日的就職典禮移入國會圓形大廳。國民黨立委李彥秀證實，由於室內場地...

民眾黨主席人選 黃瀞瑩：有領袖魅力不是傷害黨形象的人

民眾黨主席2月15日補選，代理主席黃國昌對決前立委蔡壁如，引起熱議。民眾黨明天也將改選中央委員、中央評議委員。民眾黨下午...

美前副總統彭斯來台 吳宗憲：大內宣騙人民非外交成功

美國前副總統彭斯來台，會晤賴清德總統、副總統蕭美琴。國民黨立委吳宗憲今日表示，國際外交必須務實面對，民進黨政府不能總是用...

韓國瑜無法參加川普就職 涉外人士：不公開拜訪一樣重要

華府低溫來襲，美國總統當選人川普宣布，20日的就職典禮移入國會圓形大廳。涉外人士表示，代表團今仍決定照規劃如期出發。由於...

川普就職韓國瑜確定無法觀禮 外交部：其餘行程不變

美國總統當選人川普宣布，受到嚴寒氣候影響，就職大典將改在國會圓形大廳室內舉行；導致我慶賀團的行程可能因此受到影響，外交部...

出席川普就職典禮恐生變 韓國瑜一行今仍確定飛美

美國總統當選人川普就職典禮移入國會圓形大廳，出席人數大受影響，也讓由立法院長韓國瑜率領的代表團是否能參加典禮出現變數。代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。