快訊

與機車相撞！民間救護車瞬間爆炸釀1死2傷 驚駭場面曝光

114學測自然／烏山頭水庫、諾貝爾獎入題 素養題多考生苦喊燒腦

美前副總統彭斯來台 吳宗憲：大內宣騙人民非外交成功

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

美國前副總統彭斯來台，會晤賴清德總統、副總統蕭美琴。國民黨立委吳宗憲今日表示，國際外交必須務實面對，民進黨政府不能總是用龐大的預算，以大內宣方式蒙蔽國人雙眼就當作外交成功。

吳宗憲說，彭斯來訪，賴清德、蕭美琴副給予熱情接待。據媒體報導，彭斯提議川普新政府除軍事支援外，還要跟台灣簽署雙邊貿易協議。吳宗憲強調，只要是有助於保衛台灣及發展的台美發展，都會支持。但國際外交發展，都是步步為營、如履薄冰，哪怕一言一舉，都可能成為好或壞的蝴蝶效應。

吳宗憲表示，從賴清德過境夏威夷與裴洛西通話，再到與彭斯的對談，皆引起學者們注意，擔憂是否影響與川普新政府關係。

吳宗憲指出，國際外交必須務實面對，民進黨政府不能總是用龐大的預算，以大內宣方式蒙蔽國人雙眼就當作外交成功，在世界各國的合縱連橫間，如何找出台灣最佳的角色，這種東西不能靠幻想或是海市蜃樓。川普即將上任美國總統，對於與新政府的溝通渠道，外交部準備好了嗎？台灣的半導體發展下一步又何去何從？

吳宗憲強調，不要在高喊團結的當下，實際做的是鬥垮、鬥臭在野黨，大國們的對奕早已展開，繼續只靠內宣、謠指在野黨都是中共的同路人，毫不理會國際變化，「我們遲早會被這群大象踩過，到那時受傷的就是台灣人民。」

川普 彭斯 賴清德

延伸閱讀

羅智強：我敢不認同馬英九 苗博雅敢不認同賴清德？

紐時：彭斯打算出席川普就職典禮

羅東公保地解編迎曙光 吳宗憲：專案小組已獲具體意見

憲訴法沒公布能暫時處分？ 吳宗憲：釋憲史上沒前例

相關新聞

獨／低溫來襲 川普就職典禮移室內 韓國瑜代表團行程恐生變

由於美國華盛頓特區低溫來襲，美國總統當選人川普宣布，20日的就職典禮移入國會圓形大廳。國民黨立委李彥秀證實，由於室內場地...

影／蔣萬安後站商圈宣傳 發紅包祝賀新年

台北市長蔣萬安下午前往後站商圈、華陰街徒步區及台北地下街，邀請民眾到商圈購物，並在現場發放新年紅包。

民眾黨主席人選 黃瀞瑩：有領袖魅力不是傷害黨形象的人

民眾黨主席2月15日補選，代理主席黃國昌對決前立委蔡壁如，引起熱議。民眾黨明天也將改選中央委員、中央評議委員。民眾黨下午...

美前副總統彭斯來台 吳宗憲：大內宣騙人民非外交成功

美國前副總統彭斯來台，會晤賴清德總統、副總統蕭美琴。國民黨立委吳宗憲今日表示，國際外交必須務實面對，民進黨政府不能總是用...

韓國瑜無法參加川普就職 涉外人士：不公開拜訪一樣重要

華府低溫來襲，美國總統當選人川普宣布，20日的就職典禮移入國會圓形大廳。涉外人士表示，代表團今仍決定照規劃如期出發。由於...

川普就職韓國瑜確定無法觀禮 外交部：其餘行程不變

美國總統當選人川普宣布，受到嚴寒氣候影響，就職大典將改在國會圓形大廳室內舉行；導致我慶賀團的行程可能因此受到影響，外交部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。