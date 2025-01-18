美前副總統彭斯來台 吳宗憲：大內宣騙人民非外交成功

美國前副總統彭斯來台，會晤賴清德總統、副總統蕭美琴。國民黨立委吳宗憲今日表示，國際外交必須務實面對，民進黨政府不能總是用龐大的預算，以大內宣方式蒙蔽國人雙眼就當作外交成功。

吳宗憲說，彭斯來訪，賴清德、蕭美琴副給予熱情接待。據媒體報導，彭斯提議川普新政府除軍事支援外，還要跟台灣簽署雙邊貿易協議。吳宗憲強調，只要是有助於保衛台灣及發展的台美發展，都會支持。但國際外交發展，都是步步為營、如履薄冰，哪怕一言一舉，都可能成為好或壞的蝴蝶效應。

吳宗憲表示，從賴清德過境夏威夷與裴洛西通話，再到與彭斯的對談，皆引起學者們注意，擔憂是否影響與川普新政府關係。

吳宗憲指出，國際外交必須務實面對，民進黨政府不能總是用龐大的預算，以大內宣方式蒙蔽國人雙眼就當作外交成功，在世界各國的合縱連橫間，如何找出台灣最佳的角色，這種東西不能靠幻想或是海市蜃樓。川普即將上任美國總統，對於與新政府的溝通渠道，外交部準備好了嗎？台灣的半導體發展下一步又何去何從？

吳宗憲強調，不要在高喊團結的當下，實際做的是鬥垮、鬥臭在野黨，大國們的對奕早已展開，繼續只靠內宣、謠指在野黨都是中共的同路人，毫不理會國際變化，「我們遲早會被這群大象踩過，到那時受傷的就是台灣人民。」