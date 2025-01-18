韓國瑜無法參加川普就職 涉外人士：不公開拜訪一樣重要

華府低溫來襲，美國總統當選人川普宣布，20日的就職典禮移入國會圓形大廳。涉外人士表示，代表團今仍決定照規劃如期出發。由於代表團赴美不僅只於參與就職相關活動，包括僑界互動、參眾議員交流拜訪等發揮國會外交實質影響力，尤其不公開的美方政要拜訪同為重要。

川普就職典禮改至市內，由於空間因素，我代表團恐未必能親臨現場祝賀。涉外人士表示，籌備委員會JCCIC規劃將就職典禮移師國會山莊室內舉行，預計比照1985年共和黨籍總統雷根第2度就任形式，就職演說將改在國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行。另外據了解，第一資本體育館（Capital One）同步舉辦儀式直播。

涉外人士說，由於廣場座位全面取消，導致美國許多國內外政要皆無法入場，部分國際賓客已提前飛抵美國，面臨無席位可坐的窘境。自雷根連任就職之後再沒有出現過取消戶外觀禮的突發，不只考驗美國總統就職籌備團隊，我駐美外館也緊急協調處理忙著溝通協調，我們都希望美國總統慶典順利圓滿。

據了解，目前駐美代表處全力處理聯繫中。涉外人士說，駐美處高層在當地時間周五上午甫向媒體進行簡報說明，簡報後接獲訊息得知美方籌備委員會決定全面取消戶外觀禮，駐美處同仁忙到深夜仍竭盡全力緊急應處中。

涉外人士表示，川普政府改室內的目的，是要避免20日數萬名執法人員、急救人員、警察和數萬慶賀賓客支持者在戶外凍傷，實屬不得已。這幾天華盛頓急凍氣候確實罕見，「我們希望美國人民、在美國的台灣人民及所有人，都能注意保暖及安全」。

雖然美國總統就職典禮取消戶外觀禮，據了解，代表團今日內部討論仍決定照規劃如期出發。

涉外人士說，由於代表團赴美不僅只於參與就職相關活動，包括僑界互動、參眾議員交流拜訪等發揮國會外交實質影響力，尤其不公開的美方政要拜訪同為重要，一如賴總統會晤代表團時的期許，藉由此行盼深化台美關係，推進台美友好新里程碑，也對於美台避免雙重課稅協定等相關法案能發揮關鍵臨門一腳的作用。