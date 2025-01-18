川普就職韓國瑜確定無法觀禮 外交部：其餘行程不變

美國總統當選人川普宣布，受到嚴寒氣候影響，就職大典將改在國會圓形大廳室內舉行；導致我慶賀團的行程可能因此受到影響，外交部表示，我方持續與美方就各項行程安排保持聯繫協調，包括我國慶賀團在內的國際賓客都此無法於現場觀禮，不過我方其他行程都將按規畫進行。

美國總統當選人川普在就職典禮前夕宣布受到嚴寒天候影響，將把就職大典移到國會大廈內的圓形大廳舉行，成為繼1985年雷根總統就職之後，40年來首次更換就職典禮會場。也導致原定觀禮的10多萬名觀禮貴賓、民眾可能只有700人能參加就職大典，甚至影響到由立法院長韓國瑜率領的我國祝賀團也無法觀禮。

外交部表示，外交部及駐外館處於第一時間掌握情況，並持續與美方及相關單位就各項行程安排保持聯繫及協調，隨時做最佳應處。外交部指出，室內典禮現場將只能容納包括國會議員、高階政府官員以及川普家族等少數人員與會，導致包括我國慶賀團在內的諸多國際賓客、從美國各地前來的各界訪賓與支持者，都因此臨時的大幅縮減規模而無法於現場觀禮。但在我方與美方積極協調下，我團其他行程都仍將按規畫進行。

外交部指出，我方祝賀團其他行程仍規畫進行，並在與美國國會議員及政要互動時，表達我方誠摯祝賀之意，也將與智庫等重要友人交流，致力確保此行最大效益，達到賴總統交付慶賀團的三項任務：傳達臺灣人民的誠摯祝福、對民主的堅定承諾，並建立臺美關係新里程碑。

外交部表示，第60屆美國總統副總統就職典禮因極地寒流來襲，當天氣溫恐達到歷史新低，改於美國會大廈圓形大廳進行宣誓儀式與發表就職演說，這樣大幅度縮減觀禮規模，是為避免與會人員受傷及置廣大執法人員於危險環境條件中，而需採行的不得已作法。