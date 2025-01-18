出席川普就職典禮恐生變 韓國瑜一行今仍確定飛美

美國總統當選人川普就職典禮移入國會圓形大廳，出席人數大受影響，也讓由立法院長韓國瑜率領的代表團是否能參加典禮出現變數。代表團成員國民黨立委柯志恩表示，目前還是會依照行程出發，但20日就職典禮時的行程，仍然無法確定。

美國總統當選人川普1月20日就職，韓國瑜今將率領朝野立委代表赴美慶賀，成員包括跨黨派立委柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。

雖然受到就職典禮臨時改到室內的影響，讓台灣代表團行程恐受到影響，但柯志恩表示，代表團仍然依照原定行程飛往美國，20日當天就職典禮時是否能進入會場，或是改到其他地方，目前還在等美國方面的訊息。

代表團一行人將今天下午5時35分搭乘華航CI-12班機飛往美國，韓國瑜將依照原定計畫，下午4時將在桃園機場先發表談話；19日會先抵達紐約再轉車到華府，晚間出席由僑界主辦的僑宴，席開約40桌。

川普就職典禮20日上午當天，雖然目前行程未定，但當天傍晚仍將與「美國退伍軍團協會」晚宴。21日則是拜會美國國會聯邦參眾議員，晚間由駐美代表處在雙橡園設僑宴。

代表團最後一天行程、22日上午，韓國瑜將率團拜訪華府兩大智庫，其中1個是美國智庫傳統基金會，下午韓國瑜還會與美國華文媒體餐敘，晚間則搭車到紐約，23日凌晨搭機返國，結束訪美行程。