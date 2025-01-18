反擊綠營預算指控 許宇甄：灌水灌得比黑心店家還高

立法院審查預算中，卻掀起朝野預算大戰。國民黨立委許宇甄今日批評，總預算灌水灌得比黑心店家還要高，行政院面對在野黨的質疑，未能提出令人信服的說詞，由行政院長卓榮泰帶頭抹紅在野黨，麥卡錫主義在台灣復活亂飛，不是治國最佳方法。

許宇甄說，今年度總預算歲出規模3兆1325億元是歷年來最高，若跟112年度決算2兆6284億元做比較，短短兩年成長5041億元，增幅19.2%。

許宇甄批評，賴清德總統才在總統府跟立法院長韓國瑜說：「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下。」同一時間，民進黨立院黨團總召柯建銘卻高喊要民進黨公職人員全體投入大罷免。賴總統是管不住柯建銘？還是故意玩兩面三刀手段？賴清德做為國家領袖，不應議論風聲，更不該外作賢良，內藏奸狡。這些作為只會讓團結淪為口號，無助於朝野和解。

許宇甄提醒，賴清德應該好好審視此次立法院預算審查的過程，行政院一開始漏編法律義務支出，讓總預算付委審查卡關兩個月，行政院及所屬在預算審查期間，未善盡溝通之責，導致在野立委新增提案，總預算被微幅刪減，比例仍在政府施政可控範圍之內，有民眾大呼叫好，也有反對刪減預算。審查期間，還發生民進黨立院黨團發文挺南韓戒嚴，接著再由民進黨團總召開記者會喊出大罷免，這些事件正好反映了朝野及社會正處在可悲的分裂對立狀態，賴清德不應無視這種不健康的對立。

許宇甄指出，民進黨政府這幾天為了保住總預算，從行政院長到側翼、網軍，都在拍影片、製圖卡，以輕率言論抹黑在野黨，這正好說明政府預算只有少數既得利益者可以獲得，預算刪減對他們的影響最大，在野黨的天職是監督政府施政，看到巧立名目、浮濫編列的預算，一定要刪減，若刪減預算因而引來大罷免，國民黨會全力保護黨籍立委，為了國家、為了人民，一席都不能少，全力守住每一席。