影／黃國昌發放柯文哲春聯 民眾大排長龍

民眾黨代理主席黃國昌與秘書長周榆修上午在黃國昌新北市服務處揮毫，並發放前主席柯文哲的春聯，預祝支持者新春佳節「蛇來運轉」。

民眾黨前主席柯文哲雖仍在羈押中，但代理主席黃國昌與秘書長周榆修仍在板橋發放柯文哲的「蛇來運轉」新年春聯，並揮毫各自以「天下為公」及「民眾作主」春聯，向支持者拜早年，索取春聯的大批支持者大排長龍，綿延數百公尺。