影／黃國昌發放柯文哲春聯 民眾大排長龍
民眾黨代理主席黃國昌與秘書長周榆修上午在黃國昌新北市服務處揮毫，並發放前主席柯文哲的春聯，預祝支持者新春佳節「蛇來運轉」。
民眾黨前主席柯文哲雖仍在羈押中，但代理主席黃國昌與秘書長周榆修仍在板橋發放柯文哲的「蛇來運轉」新年春聯，並揮毫各自以「天下為公」及「民眾作主」春聯，向支持者拜早年，索取春聯的大批支持者大排長龍，綿延數百公尺。
針對民眾黨的未來，黃國昌受訪強調，從過去到現在，有許多外在力量想見縫插針，但在重要時刻，支持者看到的是全黨上下一心，在崗位上努力工作，不辜負支持者對黨的期待，這是全體黨公職唯一的信念。在政治道路上，為台灣第三勢力打開更大空間，延續柯文哲的理念，這也是民眾黨最大共識。
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