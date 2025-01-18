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柯建銘喊民代設罷免站 徐巧芯諷：他是黨主席嗎？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘日前喊「大罷免」惹議。圖／聯合報系資料照片
民進黨團總召柯建銘日前喊「大罷免」惹議。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示「開始大罷免」黨公職全體投入，民代服務處設罷免站，這是歷史的召集，希望台灣人民共同見證這歷史一刻，開始連署後，很快就看到台灣有救了。對此，國民黨立委徐巧芯上午受訪反譏「他是黨主席嗎？」國民黨議員詹為元也表示，柯建銘很誠實，因為他「不演了」。

徐巧芯上午與北市議長戴錫欽、議員秦慧珠、詹為元在吳興市場發送韓國瑜春聯，對於柯建銘要民進黨基層廣設連署站大罷免，她說，應該是民進黨台北市黨部跟民進黨議員接觸，可是沒有說立法院的總召來指揮台北市或其他縣市的議員，柯建銘連這個事情都弄不清楚，總召是不是有一點要加油了。

詹為元則表示，柯建銘有一點誠實，畢竟他不演了，現在很明確可知道，是民進黨黨公職要對國民黨或在野黨立委發動全面性的霸免，這當然會造成社會的仇恨值，他不希望仇恨值日益升高，畢竟也快過年了，現在每個人都很仇恨，都想著要罷免誰，這對社會來說是非常不好的事。

詹為元表示，民進黨要罷免國民黨立委，當然國民黨也不能坐以待斃，也是有一定的反制手段，當然還是希望他們懸崖勒馬，不要成為政黨意識形態對決。

國民黨 徐巧芯 柯建銘 民進黨 罷免

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