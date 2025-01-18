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突在工總面前喊罷免藍委 王鴻薇：是柯建銘設計他們
全國工業總會昨日拜會民進黨立院黨團，總召柯建銘再提大罷免區域藍委。國民黨立委王鴻薇今日指出，是柯建銘設計工總。
昨日工總拜會民進黨團，柯建銘突然喊出大罷免藍委，令工總事後趕忙澄清，是為產業政策建言而來。
王鴻薇說，工總確實是針對產業政策，要拜訪民進黨團，但是沒想到柯建銘臨時改變會面地點，代表工總的榮譽理事長、理事長到現場才發現有這麼多媒體在場，等於柯建銘設計工總。
王鴻薇表示，工總在本周四有辦尾牙，當天包括立法院長韓國瑜、國民黨立院黨團總召傅崐萁、國民黨立委張嘉郡以及她，都參加了尾牙活動。「我們常常關心工商業界所關心的議題」，在工總的尾牙裡，所有委員祝大家新年快樂，也關心工商業關切的議題，報告在立法院努力的方向，沒有任何人談到政治問題。
王鴻薇批，民進黨明明應該關心產業，關心經濟，卻拿來做政治操作，不是真心關心產業發展，民進黨只關心自己的政治利益。
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