美國總統就職典禮確定移入室內！我慶賀團觀禮機會低

華盛頓特區20日預料將有寒流來襲，美國總統當選人川普決定將就職典禮移入室內；美國國會就職典禮聯席委員會 （JCCIC）17日也證實將把典禮移入國會大廈，並表示，大部分持票的賓客將無法參加就職典禮。據了解，由立法院長韓國瑜所率的慶賀團很有可能無法參與觀禮。

美國國會季刊（CQ）報導指出，JCCIC將遵從總統當選人川普和川普就職籌備會的決定，將第60屆總統就職典禮移入國會大廈室內的圓形大廳舉行。

報導指出，JCCIC表示，此變動之後，大部分持票的賓客將無法入場觀禮，只有國會議員和在持有總統舞台（Presidential Platform）入場票的可以參加。

據了解，現在位於美國國會大廈西側的觀禮活動已經取消，恐大大影響我國跨黨派代表團入場觀禮的機會。