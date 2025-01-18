獨／低溫來襲 川普就職典禮移室內 韓國瑜代表團行程恐生變

由於美國華盛頓特區低溫來襲，美國總統當選人川普宣布，20日的就職典禮移入國會圓形大廳。國民黨立委李彥秀證實，由於室內場地狹小，有人數限制，外交部已經致電說明，這次由立法院長韓國瑜率領的代表團將無法參加典禮。但李彥秀認為，正值台美關係的重要時刻，外交部至少要讓韓國瑜能代表出席川普就職典禮。

美國總統當選人川普1月20日就職，我政府循例籌組跨黨派代表團出席就職典禮，代表團預定今日啟程，韓國瑜擔任團長，成員包括跨黨派立委柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。

川普就職典禮將於20日舉行，不過當日恐面臨低溫，美國總統當選人川普17日宣布，將就職談話等活動移入國會大廈的圓形大廳（Capitol Rotunda）。

李彥秀說，外交部已經致電她的辦公室，表示華盛頓特區的天氣狀況真的很不好，川普的就職典禮要移到室內舉行，人數有限，所以這次代表團恐無法參加川普就職典禮。陳冠廷也說，不排除這次的行程有異動的可能性。

李彥秀說，他能理解室內舉行典禮人數有限，但這次川普就職典禮，大陸國家主席習近平指派國家副主席韓正代表出席，而且川習才剛剛才通過話，韓國瑜則是代表賴清德總統，這是代表團此行最著要任務，所以外交部無論如何都要讓韓國瑜能出席。

李彥秀說，在台美關係的重要時刻，如果可能的話，甚至不只是韓國瑜，還要盡力協調這次代表團中其他的成員進入，不是全部出席都無所謂，這樣才能讓川普團隊理解台灣對美國的支持。