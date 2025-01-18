蔡壁如壓線登記參選民眾黨主席 黃國昌：良性競爭

民眾黨黨主席將在2月15日補選，前立委蔡壁如壓線登記參選，引發熱議。代理黨主席黃國昌今天出席發春聯活動時表示，民眾黨在柯文哲主席帶領下是個有制度政黨，相信黨內人才濟濟，任何有資格參選者都有權登記，相信透過良性競爭、彼此砥礪，讓台灣民眾黨變得更好，是支持者跟黨員期望。

外界質疑蔡壁如加入，可能會引發民眾黨分裂，黃國昌指出，從過去到現在，有非常的多外在力量見縫插針，但是每一個重要時刻，全體黨員跟支持者，看到的都是全黨上下一心，大家在自己工作崗位努力工作，不要辜負支持者對民眾黨的期待，是每個政治人物跟全體黨公職唯一信念。

是否延續柯文哲理念，黃國昌說，這條道路，為台灣第三勢力打開更大空間是延續柯文哲主席理念，也是民眾黨最大共識。

同場出席的民眾黨祕書長周榆修被問到是否有與蔡壁如見面時說，先前釘孤枝活動，蔡壁如有說要聊聊天，但她有講這兩個禮拜比較忙，再等等她。

接下來在2月8日、14日有兩場政見發表會，周榆修說， 形式內容與方式，會由選委會開會後決議，辯論是選擇與方式之一。