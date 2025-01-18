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影／南投草屯鎮長補選今投票 簡賜勝全家動員曝心聲

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝一早與家人到虎山國小投票，對於補選平常心看待。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝一早與家人到虎山國小投票，對於補選平常心看待。記者賴香珊／攝影

今天是南投草屯鎮長補選投開票日，國民黨候選人簡賜勝一早與家人到虎山國小投票，期間協助照料坐輪椅的母親，他表示，母親去年受傷，他忙照顧也忙選舉，但有媽媽總是幸福，對補選平常心看待，但不滿負面選舉，盼贏得漂亮，還給他公道。

簡賜勝今天上午近8時30分在父母、妻子及女兒等家人陪同下現身虎山國小投開票所，不少民眾看到他開心揮手打招呼，甚至上前跟他握手加油打氣，而他看起來神采奕奕，精神也是相當不錯，期間他也不斷關心身旁、行動不便的父母。

簡賜勝說，對補選就是平常心看待，所以昨天睡得很輕鬆、很好，今天就全家一起來投票，而媽媽之前身體很硬朗，每次選舉都會協助張羅，但她去年5月摔倒傷到腦部，他跟家人忙於照顧，還要處理選舉，雖然忙，但有媽媽還是最幸福的。

而他從政10年來，第一次碰到在選舉中不斷造謠、抹黑或說謊，他不喜歡且心裡感到很不平衡，因為他認為選舉應該要乾乾淨淨，負面選戰讓他壓力大，但也覺得更要衝刺讓自己贏得漂亮，來證明選民都了解他的為人處事，也還給他公道。

簡賜勝投完票後，將去關心各投開票所狀況，下午4時許將會回到其民生路競選總部，與支持者一起等待開票結果；民進黨候選人蔡銘軒則預計在上午11時許前往新豐社區活動中心投票，下午也會在回到其信義街競選總部看開票。

南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝（中）一早與家人到虎山國小投票，民眾看到他熱情打招呼。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝（中）一早與家人到虎山國小投票，民眾看到他熱情打招呼。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝（左1）與家人到虎山國小投票，民眾開心找他合影。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝（左1）與家人到虎山國小投票，民眾開心找他合影。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝（左1）一早與家人到虎山國小投票。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝（左1）一早與家人到虎山國小投票。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝（左1）一早與家人到虎山國小投票，期間不斷關心行動不便的父母。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝（左1）一早與家人到虎山國小投票，期間不斷關心行動不便的父母。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝（中）一早與家人到虎山國小投票。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝（中）一早與家人到虎山國小投票。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝（左1）一早與家人到虎山國小投票。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝（左1）一早與家人到虎山國小投票。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝（右）與家人一起到虎山國小投開票所投票。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝（右）與家人一起到虎山國小投開票所投票。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝（後）一早與家人到虎山國小投票，民眾看到他熱情打招呼。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝（後）一早與家人到虎山國小投票，民眾看到他熱情打招呼。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝（左1）一早與家人到虎山國小投票，對於補選平常心看待。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選今投開票，國民黨候選人簡賜勝（左1）一早與家人到虎山國小投票，對於補選平常心看待。記者賴香珊／攝影

投票 簡賜勝

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