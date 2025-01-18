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柯文哲被押「春聯仍會發給小草」 今早在新北一一送祝福
農曆春節將至，從賴清德總統、縣市首長至各立法委員等政治人物都陸續發送春聯及紅包袋，民眾黨前主席柯文哲雖仍羈押禁見中，但民眾黨今年找書法老師寫「蛇來運轉」新年春聯，由代理黨主席黃國昌今上午9時30分在新北發送。民眾黨團主任陳智菡也嘆，遺憾柯不能親手發。
民眾黨今上午安排發送春聯活動，表示由民眾黨設計的2025年春聯、紅包袋及發財金推出後，支持者反應熱烈，敲碗收藏，因此黃國昌、秘書長周榆修將在黃國昌新北市服務處揮毫，並共同發放柯前主席的春聯，預祝支持者新春佳節「蛇麼都順心」。
陳智菡表示，今年幫柯文哲找了書法老師寫新年春聯，運筆充滿勁道，期待蛇來運轉，反應很熱烈，儘管遺憾柯文哲不能親手發給支持者，「但國昌總召和修哥還是會幫忙，一位一位，親手獻給大家祝福。」
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