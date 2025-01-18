民眾黨黨魁之爭有變數？ 雙北小雞支持黃國昌、蔡壁如不同調

民眾黨黨主席2月15日補選，代理主席黃國昌對決前立委蔡壁如引熱議，明天民眾黨將改選中央委員、中央評議委員，「雙北派」若全選上，可望成為黨內新勢力。然而，雙北5隻小雞似乎不同調，黃、蔡都有人支持，希望新黨魁要有穩定、動能、助黨發展的特質。

黨內人士直言，雙北議員看的是民眾黨未來發展，誰擔任主席會對第三勢力最好，現在黨需要穩定，才可求進步。分析目前黨內氛圍，蔡壁如一些作為讓許多基層和小草不太諒解，不得民心已是劣勢，而黃國昌近來所做、代理主席後的帶領表現，算是有所為，看起來穩妥、不躁進，大家會看兩人為黨的付出，綜合評估，黃似乎比較值得期待。

他說，黨主席選舉是由全體黨員投票，地方議員能做的是如實地傳達資訊，不會過多的浮誇說明，提供大家作為評斷。

也有人觀察，歷經大選、柯文哲現況，民眾黨可能需要更有動能的領導者，近期大家認為黃國昌聲勢等方面較符合民眾黨走向，但也不可以輕忽蔡壁如，畢竟她是創黨元老，跟著前主席柯文哲許久，仍有一定影響力，或許可給新人機會，民眾黨才能有新的洗禮。

基層指出，蔡壁如是傳統守舊派，非常熟悉民眾黨卻不是當權派，黃國昌是引領捍衛柯司法公平的新黨員潮，但他的壓力在於不熟悉民眾黨，議員們看的是兩人對於民意基礎的重視程度、關於黨發展方向的規畫等層面，最終得看兩人拿什麼說服大家， 選舉結果也會影響2026年大選走向。

有議員重視，黨主席要選擇一個具領袖魅力且有助於黨發展的人選，而非造成黨的傷害；距離下月補選尚有近一個月，希望黃國昌、蔡壁如能好好論述對於黨的想法，尤其首重是如何面對2026年大選。

他說，目前立法院仍是主要戰場，未來一年、甚至半年內，就可能擴及到地方，議員們努力經營自身聲量同時，也希望能有黨中央的支持，所提想法能被未來的黨主席認可，端看哪一位候選人能扮演好這個溝通角色。