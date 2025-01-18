韓國瑜率團賀川普今出發 將訪智庫、國會議員

美國總統當選人川普一月廿日就職，立法院長韓國瑜今將率領朝野立委代表赴美慶賀，而赴美團行程也曝光。韓國瑜今日出發前會先在桃園機場發表談話，此趟行程除了參加川普就職典禮外，還會參加僑胞晚宴，並拜會美國聯邦參眾議員及華府兩大智庫。

賴清德總統循例指派韓國瑜籌組跨黨派代表團，出席川普就職典禮。代表團今日啟程，韓國瑜擔任團長，成員包括跨黨派立委柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。

韓國瑜赴美行程昨日也曝光，韓國瑜預計今日出發，下午四時將在桃園機場發表談話，接著搭機前往美國；十九日會先抵達紐約再轉車到華府，晚間出席由僑界主辦的僑宴，席開約四十桌。

川普就職典禮廿日上午當天，韓國瑜將率訪美代表團出席就職典禮，結束後傍晚將與「美國退伍軍團協會」晚宴。廿一日則是拜會美國國會聯邦參眾議員，晚間由駐美代表處在雙橡園設僑宴。

代表團最後一天行程、廿二日上午，韓國瑜將率團拜訪華府兩大智庫，其中一個是美國智庫傳統基金會，下午韓國瑜還會與美國華文媒體餐敘，晚間則搭車到紐約，廿三日凌晨搭機返國，結束訪美行程。