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韓國瑜率團賀川普今出發 將訪智庫、國會議員

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導
立法院長韓國瑜今將率領朝野立委代表赴美慶賀美國總統當選人川普就職。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜今將率領朝野立委代表赴美慶賀美國總統當選人川普就職。圖／聯合報系資料照片

美國總統當選人川普一月廿日就職，立法院長韓國瑜今將率領朝野立委代表赴美慶賀，而赴美團行程也曝光。韓國瑜今日出發前會先在桃園機場發表談話，此趟行程除了參加川普就職典禮外，還會參加僑胞晚宴，並拜會美國聯邦參眾議員及華府兩大智庫。

賴清德總統循例指派韓國瑜籌組跨黨派代表團，出席川普就職典禮。代表團今日啟程，韓國瑜擔任團長，成員包括跨黨派立委柯志恩王定宇、葛如鈞、李彥秀陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。

韓國瑜赴美行程昨日也曝光，韓國瑜預計今日出發，下午四時將在桃園機場發表談話，接著搭機前往美國；十九日會先抵達紐約再轉車到華府，晚間出席由僑界主辦的僑宴，席開約四十桌。

川普就職典禮廿日上午當天，韓國瑜將率訪美代表團出席就職典禮，結束後傍晚將與「美國退伍軍團協會」晚宴。廿一日則是拜會美國國會聯邦參眾議員，晚間由駐美代表處在雙橡園設僑宴。

代表團最後一天行程、廿二日上午，韓國瑜將率團拜訪華府兩大智庫，其中一個是美國智庫傳統基金會，下午韓國瑜還會與美國華文媒體餐敘，晚間則搭車到紐約，廿三日凌晨搭機返國，結束訪美行程。

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