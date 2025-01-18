會見賴總統 潘斯：美國絕不會放棄台灣

美國前副總統潘斯訪問台灣，昨天會見賴清德總統。潘斯表示，對於中國在台海及印太區域日益增強的挑釁行為，美國人民深切關注。他強調，美國對台灣支持堅定不移，他向台灣人民保證，美國絕不會放棄台灣。

國會山莊報（The Hill）引述消息來源報導，潘斯才剛在香港參加商界領袖舉行的論壇，並且在社群媒體分享相關行程。一名知情人士指出，潘斯決定增加台北行是為了「親眼了解情況」，並提醒台灣人民，美國是台灣的盟友，不允許香港發生的事情在台灣重演。

潘斯抵台後，先在台北語文學院舉辦的論壇發表演說。他表示，作為美國前副總統，要重申美國對台灣支持堅定不移。如今中國領導人公開表達其併吞台灣的意圖，美國比以往任何時候都需要堅定地支持台灣。他也呼籲川普繼續支持台灣，以應對中國吞併的威脅，更警告一旦美國削減對台支持，可能在亞太地區引發核武軍備競賽。

潘斯是美國候任總統川普上一任期的副總統，他表示，支持台灣一直是美國印太戰略基石，雖然他不再代表美國政府，但深知美國人民珍視與台灣人民關係，美國絕不會放棄台灣。

賴總統：潘斯促成軍售常態化

賴總統昨下午在總統府接見潘斯伉儷，美國總統當選人川普首任政府期間，因為潘斯的大力支持，台美關係提升到前所未有的高度。潘斯除了積極強化台美合作，促成對台軍售常態化，加強台灣自我防衛能力，也致力加深台美經濟夥伴關係。

賴總統說，潘斯也非常關注台灣遭到軍事威脅及外交孤立，多次在國際場合為台灣發聲，以具體行動力挺台灣的國際參與。

潘斯則表示，台美夥伴關係是基於自由、法治及尊重人權等共享價值，超越地理和文化限制，雙方也享有共同利益，對中國在台灣海峽及印太區域日益增強的挑釁行為，美國人民也深切關注。他強調，如同台灣永遠不會放棄自由一樣，他將持續為強健的台美關係發聲，捍衛雙方及自由世界的安全與利益。

外交部：民間邀訪屬私人性質

外交部表示，潘斯本次是應民間單位邀請訪台，屬於私人性質，且是其亞太行程之一，外交部一向歡迎各界友人來訪。

副總統蕭美琴昨傍晚也在台北賓館宴請潘斯一行，感謝潘斯長久以來對台美關係的堅定支持及情誼。