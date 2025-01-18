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民眾黨魁補選 黃國昌vs.蔡壁如

聯合報／ 記者張曼蘋趙容萱／連線報導
民眾黨代理黨主席黃國昌（右）已宣布投入主席補選，前立委蔡壁如（左）昨壓線登記參選。聯合報系資料照
民眾黨代理黨主席黃國昌（右）已宣布投入主席補選，前立委蔡壁如（左）昨壓線登記參選。聯合報系資料照

民眾黨代理黨主席黃國昌已宣布投入主席補選，前立委蔡壁如昨壓線登記參選，兩人將正面對決。民眾黨立委林國成表示，目前黃國昌聲望較高；中央委員江和樹則批蔡參選形同「拔管」，大家會怕。

民眾黨前主席柯文哲今年元旦請辭黨主席，民眾黨昨天證實，共二人登記線上報名為黃國昌及蔡壁如，後續民眾黨選舉委員會將審查候選人資格審查，待審查後將正式公布。

蔡壁如昨未回應參選事宜，僅在臉書表示，走了一趟山林，偶遇老道長，長者說在這裡等了她許久，說春節期間要幫台灣民眾「賜福」。新年到除舊布新，她會到各地走春拜年，記得跟她拿「避邪祈福符」。

蔡壁如先前曾表示，想與黃國昌溝通卻被不讀不回。黃昨說，「拜託，要考慮一下大家工作的時間」，一天廿四小時，除投入公務以外，他剩下時間就是回家睡覺，「這是我現在的生活，工作中孰輕孰重，我分得非常清楚」。

民眾黨 蔡壁如 黃國昌

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