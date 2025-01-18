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公平會人事 李鎂、洪財隆被封殺

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋／台北報導
立法院昨針對公平交易委員會主委、副主委及兩位委員進行同意權投票，投票結果主委李鎂、委員洪財隆不同意續任。記者葉信菉／攝影
立法院昨針對公平交易委員會主委、副主委及兩位委員進行同意權投票，投票結果主委李鎂、委員洪財隆不同意續任。記者葉信菉／攝影

公平會4位委員任期將於月底屆滿，立法院昨進行人事同意權案投票表決。藍白聯手封殺現任主委李鎂、現任委員洪財隆，現任委員陳志民、現任公平會服務業競爭處處長林慶堂獲全院同意通過。民眾黨表示，洪財隆曾強索全聯3億元，李鎂縱容，反對2人續任。

經立法院表決，李鎂以同意52票，不同意61票，無效○票，未獲通過；陳志民以同意票113票，不同意○票，無效○票，獲通過；洪財隆以同意51票，反對62票，無效○票，未獲通過；林慶堂以同意113票，反對○票，棄權○票，獲通過。

李鎂雖然未獲立院同意，但配合國民黨立院黨團運作的無黨籍立委陳超明，卻對李鎂投下同意票，成為在野唯一跑票。

民眾黨立院黨團總召黃國昌昨說，今年他接到檢舉後靜靜展開調查，發現2022年7月公平會審議攸關廣大消費者權益的全聯併購大潤發案時，洪財隆在審議會上要求，全聯3年內每年要捐款3億，才會投贊成票，還指定用途包括棋藝，事後全聯果真每年捐數百萬元給洪財隆經常參與活動的西洋棋協會，滿足索討。

黃國昌質疑洪財隆濫用權力，違反「不當聯結禁止原則」，他兩周前在立法院審查正副主委被提名人時，副主委被提名人陳志民展現道德勇氣，表示審查當下有提醒應要注意不當聯結禁止原則。

黃國昌說，反倒是身為主委的李鎂，縱容自家委員幹出此等醜事，面對詢問更是支吾其詞，顯然已不適任由其繼續領導公平會，因此對2人投下反對票，民眾黨團進團出。

民眾黨 立法院 黃國昌

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