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習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

駐澳代表徐佑典投書澳媒 駁中國大使錯誤論述

中央社／ 雪梨17日專電

中國駐澳洲大使肖千日前在澳媒投書，指責澳洲媒體報導台灣「論調錯誤」。駐澳洲代表徐佑典今也投書澳媒反擊，指肖千拼湊無關歷史片段，刻意忽略了中華人民共和國比中華民國年輕了38年的事實。

肖千於14日投書澳洲主流媒體「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review, AFR），以「台灣屬於中國之七項事實」（Seven truths on why Taiwan alwayswill be China’s）為題，指責澳洲媒體報導台灣「論調錯誤」，重申台灣自古屬於中國，並援引聯大第2758號決議，稱其確認中國對台主權。

徐佑典今則於AFR以「不，大使先生，這才是關於中國及台灣的真相」（No Mr Ambassador, here’s thereal truth about China and Taiwan）為題投書反擊。

他指出，肖千拼湊毫無關聯的歷史片段，以支持「台灣自古是中國領土不可分割的一部分」錯誤論調，更刻意忽略了中華人民共和國比中華民國（台灣）年輕了38年的事實，「在台灣，我們於2024年慶祝了第113個國慶，而中華人民共和國則在同一年紀念了其75年的統治。」

徐佑典指出，許多國家已對中共的錯誤資訊提出反駁。去年8月，澳洲參議院通過動議，明確表示聯合國2758號決議未涉及台灣主權，也未決定台灣在聯合國的未來地位，且認為該決議不應用以排除台灣參與國際事務。

徐佑典指出，這與肖千聲稱「全世界都贊同北京『一中原則』」之說法矛盾。儘管多數國家有所謂「一中政策」，但都刻意避免評論台灣的地位，並與台灣保持積極且獨立的關係。若暗示這些國家認同中國咄咄逼人的主張，完全是誤導事實。

徐佑典表示，過去幾十年來，中共變得更具侵略性，經常透過制裁、貿易禁令、軍事和經濟脅迫、認知戰等「灰色地帶」手段展開打壓。中共在空中與海上頻繁軍事干擾，並與日本、菲律賓、越南及台灣等國家發生軍事對峙，行徑令人咋舌。

徐佑典表示，「考慮到這一切，很難理解肖千聲稱台灣危害地區和平的說法」。台灣並非撞擊外國船隻及破壞海底電纜的國家。公正的第三方應該非常清楚，究竟是誰在破壞地區的和平與穩定。

徐佑典指出，相反地，中華民國總統賴清德一直在尋求與中國對話，並努力改善與中國的關係。很可惜地，北京當局忽視我們所有的努力。看到肖千將當前緊張局勢歸咎於賴總統，令人遺憾。

最後，徐佑典強調，「作為民主國家，台灣從未也絕不會對與澳洲的友誼設下模糊的政治前提」。台灣與澳洲的關係建立在堅定的友誼上，兩國有著密切的貿易聯繫，持續增長的文化與個人交流。作為民主國家和自由國家社群的一員，台灣珍視與澳洲等理念相近國家的友誼，並期待在未來共同努力，進一步促進我們共同地區的和平、穩定與繁榮。

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