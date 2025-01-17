立院尾牙韓國瑜感謝職員辛勞 盼進入善良循環
立法院今天晚間舉辦團隊共進活動。立法院長韓國瑜致詞表示，感謝立法院職員一年來的辛勞，立法院是台灣民主閃亮名片，希望進入善良循環，並做立委最好服務的後盾，像今天這樣的尾牙，就是希望讓立法院所有人員能夠振奮精神。
立法院今天舉辦「當我們同在一起」團隊共進活動，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、秘書長周萬來，以及國民黨立法院黨團總召傅崐萁、台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌分別率黨團成員參加活動。民進黨立委則未出席。
韓國瑜致詞表示，立法院所有職員在周萬來領導下，在工作崗位盡心盡力，不過這一年走來真的不容易，因為立法院型態改變，三黨不過半下，攻防非常激烈，使得立法院各單位人員工作壓力非常巨大。
韓國瑜指出，有人問過去這一年過得如何，他說精氣神是人的三寶，他把精給了國民黨、氣給了民進黨、神給了民眾黨，精氣神耗損非常嚴重，但這都沒關係，因為一份工作就是一份責任，大家都希望把工作處理好、全力以赴。
韓國瑜說，以前他在不同的工作崗位，都堅持一定要照顧好每一位員工，他認為領導者心中有基層，基層的心中也一定會有領導者，也會把工作做到盡善盡美。
韓國瑜指出，台灣的經濟看股票，台灣的政治看立法院，台灣民主最重要的一張閃亮名片就是立法院，希望所有立法院工作人員繼續把工作做好、發光發熱。他和周萬來一定會盡最大的力量，照顧所有立法院工作人員，也希望讓立法院進入一個善良的循環，做所有立委最好服務的後盾。
韓國瑜最後提到，感謝傅崐萁、黃國昌，以及在電視機面前時常說要罷免、修理他的民進黨立法院黨團總召柯建銘，並祝福所有立委在問政、選民服務上，可以有卓越表現。
傅崐萁致詞表示，韓國瑜是他20年來的好兄弟、好兄長，柯建銘則是他30多年的老戰友、老伙伴，沒想到他們3個人同時在立法院，會有這麼多火花，而他要特別感謝受盡委屈、還要扛起責任的韓國瑜。
民眾黨團副總召吳春城則說，韓國瑜現在是國家的中流砥柱，希望未來一年，議事進行能夠比較順暢，風調雨順、國泰民安。
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