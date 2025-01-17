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林佳龍出席帛琉總統就職典禮 深化合作夥伴關係

中央社／ 台北17日電

外交部今天指出，部長林佳龍以總統特使身分於當地時間16日出席帛琉共和國正副總統就職典禮，代表台灣政府與人民向帛琉共和國新政府致祝賀之意，深化台帛合作夥伴關係。

外交部今天發布新聞稿指出，帛琉共和國於當地時間16日上午舉行新任總統惠恕仁（Surangel WhippsJr.）及副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）的宣誓就職典禮。

惠恕仁發表就職演說時回顧帛琉國家發展歷程，並特別感謝台灣、美國、日本及澳洲等理念相近國家的協助，強調與各國攜手度過疫情的特殊夥伴關係，也高度肯定台灣企業的活力與創意，期盼台帛兩國透過產業交流與投資，共享經濟繁榮的果實。

林佳龍在典禮期間向惠恕仁及歐宜樓表達祝賀之意，隨後晉見惠恕仁時遞交特使國書，雙方就各項交流議題進行深入討論。惠恕仁感謝台帛建交26年來的情誼，表示兩國共享南島文化，關係猶如手足，帛琉新政府將持續堅定支持兩國邦誼。

外交部表示，林佳龍於16日下午拜會帛琉奧委會主席裘法蘭（Frank Kyota），並見證帛琉奧委會與台灣體育署簽署「體育暨棒球運動交流意向書」，確認台灣將遵照總統賴清德到訪時的承諾，協助培訓帛琉棒球選手與體育人才，進一步深化雙邊體育合作。

外交部提到，林佳龍曾與惠恕仁共同出席帛琉國家醫院智慧醫療啟用儀式，惠恕仁致詞感謝台灣以科技優勢協助帛琉發展智慧醫療，為國家醫療體系注入新動能；林佳龍則感謝新光醫院與衛福部的支持，表示此項合作具體落實賴總統「智慧永續」的目標，充分展現台灣對帛琉的深厚友誼與關懷。

林佳龍另於當天傍晚與各國政要共同出席惠恕仁就職晚宴，向帛琉政府與人民致上最誠摯的祝賀。

外交部說明，台灣與太平洋友邦帛琉共和國共享民主、自由、人權及法治等普世價值，兩國自1999年建交至今，邦誼穩固友好。外交部將持續推動兩國合作交流與緊密夥伴關係，共同促進台帛友好邦誼及印太地區和平、穩定與繁榮。

外交部 帛琉 惠恕仁

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