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藍白聯手通案刪減939億餘元 綠譴責黑箱提案癱瘓國家

中央社／ 台北17日電

立法院院會今天審查114年度中央政府總預算案，表決通過藍白通案提案，刪減新台幣939億7500萬元。民進黨立法院黨團召開記者會，譴責立法院長韓國瑜及藍白癱瘓國家，摧毀委員會中心主義，預算提案未實質討論就表決，黑箱提案再次故技重施。

立法院會下午審查114年度中央政府總預算案，先表決通案決議提案，藍白以席次優勢表決通過通案刪減提案，大砍939億7500萬元，創下史上新高。民進黨立法院黨團與8位各委員會的民進黨籍召委共同舉行記者會，強烈譴責韓國瑜及藍白立委強行表決大砍預算。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，中央政府總預算是國家發展的重要資源，今天通案部分就砍了939億元，其餘提案到現在還沒有拿出來，對外說從3000多案減到788案，到底有多少案也不知道，完全的黑箱、非常的黑箱，是史上最惡質的在野黨，這樣的在野黨非罷不可。

柯建銘說，預算凍結案其實就等於刪減案，藍白國會多數，到時候不解凍、就等於刪減，仗著國會多數，完全沒有要協商，強行表決，大砍國家預算、拖垮國家。

柯建銘表示，他歷經過30幾次總預算及協商，過去處理總預算案有一定的遊戲規則，把原則訂出來後，該撤案就撤案、該表決就表決，但在野黨現在根本不跟你談，到最後就使出殺手鐧，就是表決。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，這次中央政府總預算審查有3個問題，一是委員會中心主義被摧毀，二是協商只是過水，總預算提案沒有一案是有進入實質討論，再次上演不討論就表決，三是藍白的黑箱提案再次故技重施。

吳思瑤說，藍白今天本來是想進行個案表決，是民進黨團擋下來，民進黨質疑沒有看到提案如何表決，下週一開始就是個案表決，公視預算是否如媒體報導藍白最後收手只刪了1%，沒有人知道；但今天就先砍了939億元，是史上額度最高，以往每年平均不會超過300億元，看來是全民對在野黨的撻伐不夠大聲，藍白沒有覺得害怕，這樣結果令人遺憾。

對於在野黨拿前總統蔡英文2012年談話，認為政府機關預算都要減20%。民進黨團書記長蔡易餘說，當年台灣經濟嚴重惡化，經濟成長率連1都不保了，強推證所稅造成股市跌3成，國家財政分配不均，不符合公平正義，所以才會呼籲應進行財政總檢討。

民進黨 立法院 藍白

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