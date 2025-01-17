國民黨尾牙 朱立倫期勉將服務工作做好

國民黨今晚舉辦尾牙，黨主席朱立倫表示，大家一定要和民意站在一起，民意就是大家的本與根，把所有服務工作做好，把民眾關心的議題，重要的法案和預算都通過，讓民眾能過好日子。

國民黨晚間舉辦尾牙，席開18桌，前國民黨主席吳伯雄、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等人也參加，韓國瑜、江啟臣提供立法院紀念酒做為獎品，吳伯雄提供5包萬元紅包，供現場抽獎。

朱立倫除了提供3台電視機供抽獎外，又加碼提供新台幣2萬元禮券，引發全場歡呼，氣氛熱鬧。朱立倫說，接下來要迎接最有福氣的蛇年，更重要的是要持續為民眾服務，跟人民站在一起，無論在立法院，在各地方政府，永遠都秉持這樣的心情跟民眾站在一起。

朱立倫表示，感謝大家在最艱困的環境中，一起挺過，大家非常團結；國民黨沒有黨產，還遇到民進黨追殺，國民黨沒有豐厚資源，靠的就是團體力量跟決心。

韓國瑜致詞時表示，擔任立法院長近一年，精氣神消耗非常大，「精給了民進黨，氣給了國民黨，神給了民眾黨」，所以大家都覺得他老了很多，因為面對朝野協商的壓力非常巨大。

韓國瑜說，國民黨在朱立倫領導及各幹部努力下，提供台灣政治不同光譜，是政治上一個重要的動能，期待國民黨在朱立倫領導下，黨務興旺，黨員向心力愈來愈強，人民認同感愈來愈高。