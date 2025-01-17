訪台會見賴總統 潘斯：美國人民關注中國在台海的挑釁

賴清德總統今天接見美國前副總統潘斯（Mike Pence）時表示，美國總統當選人川普首任政府期間，因為潘斯的大力支持，台美關係提升到前所未有的高度。潘斯則表示，對中國在台海及印太區域日益增強的挑釁行為，美國人民深切關注。

賴總統致詞時表示，非常高興在總統府歡迎潘斯伉儷來訪。潘斯不僅是美國傑出的政治領袖，也是台灣在國際上堅定的友人。他要代表台灣人民，對潘斯深化台美關係的貢獻，表達最深摯的感謝。

賴總統提到，在川普首任政府期間，因為潘斯的大力支持，台美關係提升到前所未有的高度。潘斯除了積極強化台美合作，促成對台軍售常態化，加強台灣自我防衛能力，也致力加深台美經濟夥伴關係。此外，也非常關注台灣遭到軍事威脅及外交孤立，多次在國際場合為台灣發聲，以具體行動力挺台灣的國際參與，「讓我們非常感激」。

賴總統指出，當前中國對台灣的文攻武嚇不斷，中國和俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體持續合流，更對民主國家帶來嚴峻的挑戰。此時此刻，民主自由國家必須加強合作。相信當台美夥伴關係更加堅實，維持世界和平穩定的力量也會更加壯大。

賴總統說，過去潘斯曾經支持美國與台灣洽簽貿易協定，「我們也期待台灣繼續與美國新政府及國會攜手合作」，促進雙方在經貿和產業等領域更多的交流。

潘斯致詞時感謝賴總統的溫暖接待，他表示，很榮幸偕同夫人首度訪台，並重申台美雙方人民間強健而持久的友誼。台灣人民在短短數十年內，成為世上最傑出的自由社會與經濟體之一，令美國人民非常欽羨。他要感謝賴總統勇敢無畏的領導，並代表多數美國人民表達對台美關係的支持。

潘斯指出，台美夥伴關係是基於自由、法治及尊重人權等共享價值，超越地理和文化限制，雙方也享有共同利益，對中國在台灣海峽及印太區域日益增強的挑釁行為，美國人民也深切關注。

潘斯表示，美國是個太平洋國家，並致力於維持現狀。他們明白，中國想要改變現狀，而美國、台灣和區域內其他盟友則希望維持創造非凡成長和繁榮的環境。

潘斯也祝福賴總統和台灣人民，如同台灣永遠不會放棄自由一樣，他也將持續為強健的臺美關係發聲，捍衛雙方及自由世界的安全與利益。

此外，總統府表示，今天傍晚副總統蕭美琴在台北賓館宴請潘斯一行，感謝潘斯長久以來對台美關係的堅定支持及情誼。