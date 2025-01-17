以哈達成停火協議 外交部表達歡迎與肯定

以色列與哈瑪斯達成協議，計劃在19日停火，並分階段釋放人質和囚犯。外交部今天表示，歡迎以哈雙方達成停火及釋放人質協議，欣見人質將獲釋，並對居中斡旋與積極促成協議的美國及卡達表示敬佩。

外交部今天發布新聞稿指出，美國總統拜登（JoeBiden）及卡達首相穆罕默德（Sheikh Mohammed binAbdulrahman Al-Thani）15日分別宣布以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成停火協議，哈瑪斯將釋放以國人質，以國則釋放部分巴勒斯坦囚犯並擴大人道物資進入加薩，協議將自19日起生效。

外交部歡迎以哈雙方達成停火及釋放人質協議，欣見人質將獲釋，以及人道物資得以進一步擴大順利進入加薩。

外交部並對居中斡旋與積極促成協議的美國及卡達表示敬佩，期盼衝突雙方考量人民與人質對於安全及和平的企盼，切實執行停火協議，共同努力創造互信的氛圍，以實現各方長久的安全與和平。