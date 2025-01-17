蔡壁如壓線登記選黨主席 白委：目前還是黃國昌聲望較高

民眾黨第二屆黨主席補選今登記截止，民眾黨中央黨部證實，共有現任代理黨主席黃國昌與前立委蔡壁如登記，引發討論。民眾黨立委林國成表示，登記不代表當選，登記後也是要符合後續的黨員連署才能繼續，目前還是以黃國昌在黨內聲望較高。

林國成表示，登記黨主席補選，原本就是符合當過中央委員等條件的人就可自由參選，只是登記不代表當選，登記後也是要符合後續的黨員連署才能繼續下去，記得約300名黨員連署，「相信對她是不困難。」

林國成也坦言，目前還是以黃國昌在黨內聲望較高，也不太清楚蔡壁如這時候投入選舉的想法是什麼，畢竟蔡壁如也已經離開黨內的核心圈這麼久。

林國成說，不論如何，還是希望大家都是為了民眾黨好，外界都說他們是一人政黨，「如果真的是如此，怎麼會有兩個人登記呢？」但最後還是要看後續如何發展。