美前副總統潘斯訪台 強調美國絕不會放棄台灣

美國前副總統潘斯（Mike Pence）今天以私人身分來台，在台北語文學院(TLI)舉辦的論壇活動中發表演說，他強調，美國對台灣的支持堅定不移，數十年來，支持台灣一直是美國印太戰略的基石。雖然他不再代表美國政府發言，但他深知美國人民珍視與台灣人民的關係，也不會放棄台灣。

潘斯在演說中首先表示，這是他與妻子第一次有機會造訪台灣，在他的職業生涯中，他始終敬佩台灣人民對自由的堅持。也永遠會是自由民主台灣的支持者，今天能訪問台灣令他感到無比榮幸。

潘斯表示，令人驚嘆的是，台灣在短短幾代人之間，已從一個純樸的島嶼經濟體，蛻變為全球最具創新力與繁榮的社會之一。這一轉變並非偶然，而是台灣人民勤勉努力的結果，也是與美國人民密切合作的成果。

然而，今天不得不面對中國對台灣日益加劇的侵略威脅，這不僅令人深感憂心，也對全世界熱愛自由的人們敲響警鐘。他作為美國前副總統，要重申美國對台灣的支持是堅定不移的。數十年來，支持台灣一直是美國印太戰略的基石。如今，中國領導人公開表達其併吞台灣的意圖，美國比以往任何時候都需要堅定地支持台灣。