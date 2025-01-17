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美前副總統潘斯訪台 強調美國絕不會放棄台灣

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國前副總統彭斯今天以私人身分來台，在論壇活動中發表演說，彭思強調，美國對台灣的支持堅定不移。圖／台北語文學院提供
美國前副總統彭斯今天以私人身分來台，在論壇活動中發表演說，彭思強調，美國對台灣的支持堅定不移。圖／台北語文學院提供

美國前副總統潘斯（Mike Pence）今天以私人身分來台，在台北語文學院(TLI)舉辦的論壇活動中發表演說，他強調，美國對台灣的支持堅定不移，數十年來，支持台灣一直是美國印太戰略的基石。雖然他不再代表美國政府發言，但他深知美國人民珍視與台灣人民的關係，也不會放棄台灣。

潘斯在演說中首先表示，這是他與妻子第一次有機會造訪台灣，在他的職業生涯中，他始終敬佩台灣人民對自由的堅持。也永遠會是自由民主台灣的支持者，今天能訪問台灣令他感到無比榮幸。

潘斯表示，令人驚嘆的是，台灣在短短幾代人之間，已從一個純樸的島嶼經濟體，蛻變為全球最具創新力與繁榮的社會之一。這一轉變並非偶然，而是台灣人民勤勉努力的結果，也是與美國人民密切合作的成果。

然而，今天不得不面對中國對台灣日益加劇的侵略威脅，這不僅令人深感憂心，也對全世界熱愛自由的人們敲響警鐘。他作為美國前副總統，要重申美國對台灣的支持是堅定不移的。數十年來，支持台灣一直是美國印太戰略的基石。如今，中國領導人公開表達其併吞台灣的意圖，美國比以往任何時候都需要堅定地支持台灣。

潘斯強調，他向台灣人民保證，美國絕不會放棄台灣。台灣人民的勇氣啟發了自由世界，台灣的創造力使民主陣營變得更強大，雖然他不再代表美國政府發言，但他可以非常確定地說，他深知美國人民珍視與台灣人民的關係。美國人民對台灣民主的承諾所激勵，欽佩台灣的成就，並尊重台灣的歷史與勇氣。

美國前副總統彭斯今天以私人身分來台，在論壇活動中發表演說，彭思強調，美國對台灣的支持堅定不移。圖／台北語文學院提供
美國前副總統彭斯今天以私人身分來台，在論壇活動中發表演說，彭思強調，美國對台灣的支持堅定不移。圖／台北語文學院提供

台灣人 潘斯 美國

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