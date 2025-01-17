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公平會人事案…李鎂、洪財隆遭封殺 政院遺憾

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院上午針對公平交易委員會主委、副主委及兩位委員進行同意權投票，投票結果主委李鎂、委員洪財隆不同意續任。記者葉信菉／攝影
立法院上午針對公平交易委員會主委、副主委及兩位委員進行同意權投票，投票結果主委李鎂、委員洪財隆不同意續任。記者葉信菉／攝影

立法院今天行使公平交易委員會主委李鎂等4位委員的人事同意權，在藍白聯手下，李鎂、委員洪財隆遭封殺。行政院發言人李慧芝對此表示表示遺憾，是否另提主委及委員人選，尚未具體討論。

公平交易委員會4位委員任期將於1月31日屆滿，行政院去年10月30日提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，名單函送立法院審查。立法院今天處理人事同意權案，李鎂、洪財隆因「全聯併購案」，遭到否決。

李慧芝表示，公平交易委員會是獨立機關，行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，於去年10月底將公平會提名人選李鎂、陳志民、洪財隆及林慶堂等四位相關領域的優秀人才送交立法院審查，對於提名人選並未獲全數通過一事，政院感到相當遺憾。

行政院相關官員表示，公平會主委李鎂的任期到1月31日屆滿，是否引用公平會組織法第5條的規定，於主任委員出缺或因故無法行使職權時，由副主任委員代理，屆時才會有進一步訊息。至於是否另提主委及委員人選，由於今天仍聚焦總預算審議進度，尚未具體討論。

主任 立法院 行政院

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