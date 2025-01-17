聽新聞
0:00 / 0:00
公平會人事案…李鎂、洪財隆遭封殺 政院遺憾
立法院今天行使公平交易委員會主委李鎂等4位委員的人事同意權，在藍白聯手下，李鎂、委員洪財隆遭封殺。行政院發言人李慧芝對此表示表示遺憾，是否另提主委及委員人選，尚未具體討論。
公平交易委員會4位委員任期將於1月31日屆滿，行政院去年10月30日提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，名單函送立法院審查。立法院今天處理人事同意權案，李鎂、洪財隆因「全聯併購案」，遭到否決。
李慧芝表示，公平交易委員會是獨立機關，行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，於去年10月底將公平會提名人選李鎂、陳志民、洪財隆及林慶堂等四位相關領域的優秀人才送交立法院審查，對於提名人選並未獲全數通過一事，政院感到相當遺憾。
行政院相關官員表示，公平會主委李鎂的任期到1月31日屆滿，是否引用公平會組織法第5條的規定，於主任委員出缺或因故無法行使職權時，由副主任委員代理，屆時才會有進一步訊息。至於是否另提主委及委員人選，由於今天仍聚焦總預算審議進度，尚未具體討論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言