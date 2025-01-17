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民團齊聚台中籲捍衛自由 批藍營踐踏民意監督權

中央社／ 台中17日電

全台10多個公民團體今天齊聚台中召開記者會，會中批評國民黨踐踏民意監督權，以刪除預算恐嚇行政機關，製造人民恐懼，呼籲民眾同島一命、全民行動，勇敢站出來捍衛自由。

好民文化行動協會今天聯合北中南，包括鄭南榕基金會、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會、史明教育基金會、華人民主書院協會、賴和基金會、人本教育文教基金會台中分會、中台灣教授協會等10多個公民團體，齊聚在台中市府前廣場召開聯合記者會。

活動中呼喊「拒絕預算變清算，還我正常國會」、「拒絕白色恐怖，民主不可退步」等口號，譴責中國國民黨踐踏民意監督權，以刪除預算恐嚇行政機關，製造人民恐懼。

好民文化行動協會副理事長林芳如會中表示，國民黨威權統治歷史讓大家知道，沒有民主法治就只剩獨裁專制，呼籲民眾同島一命、全民行動，讓國民黨懸崖勒馬，停止葬送大家的未來。

鄭南榕基金會執行長劉璐娜提到，藍白黨籍立委大刪政府預算中，有關促進轉型正義、人權教育的預算，以握有預算權力箝制言論自由和公民自主性，這是台灣的民主和國安危機。

白色恐怖受難者簡中生則說，他的青春被國民黨威權統治造成人生傷害，大家要努力，不要讓國民黨把台灣倒退回他經歷的白色恐怖。

香港流亡藝術家黃國才說，台灣人民必須更加團結，勇敢地站出來，捍衛自由，向專制獨裁說不，別讓台灣成為第2個香港，堅持做自由的老闆。

台中市黨部主委顏文正接受中央社記者電話訪問時表示，對於公民團體訴求不清楚，若要陳情應該到立法院，對相關議題無法回應。

至於民團在會中指應罷免國民黨籍黃健豪等台中6席立委，黃健豪日前針對罷免議題回應表示，每個人都有各自不同政治立場，都只能尊重，不管怎樣，在立委職位上，該做的事情就把它做好，有反對聲音，會聆聽也尊重，不影響問政進度與節奏。

公民團體 國民黨 白色恐怖

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