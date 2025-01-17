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美前副總統彭斯訪台…外交部：私人行程 是否會賴蕭無相關訊息

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國前副總統彭斯。法新社
美國前副總統彭斯。法新社

美國前副總統彭思低調訪問台灣，今天在台北參加由民間機構主辦的論壇活動，至於是否與賴清德總統會面並出席在台北賓館的晚宴，外交部低調表示，彭斯此行屬於私人行程，外交部表達歡迎，不過並無後續訊息。論壇主辦單位雖證實彭斯來台，不過後續行程不便對外說明。

外交部方面對此態度低調，回應表示據瞭解彭斯本次是應民間單位邀請訪台，屬於私人性質，且是其亞太行程之一。外交部表示，一向歡迎各界友人來訪，對於彭斯前副總統訪台傳達對台灣人民的支持，外交部表達歡迎。

對於彭斯是否會見賴清德總統、蕭美琴副總統以及出席於台北賓館的宴會，外交部表示並無相關資訊，僅透露既然屬於私人行程，就不是可採訪的場合。

據媒體報導，彭斯16日結束香港的私人行程後，傳出來台與高階科技領袖會面，再搭乘高鐵赴台北參加其他活動，並出席在台北賓館舉行的晚宴。同時出席台北語文學院(TLI)的一項MOU簽署，且將在論壇發表演講，同時與TLI校長兼執行長Jason Ho進行對談。據主辦單位證實，彭思確實參與這項活動，論壇及簽約儀式在從中午11點半進行到約下午1點半，已經結束，至於外賓後續行程不便對外說明。

彭斯是美國準總統川普第一任期的副總統，過去擔任副總統期間，就相當支持台灣，曾表示美國如果放棄台灣並讓台灣落入中國共產黨手中，不僅背離美國價值，還會危及美國及自由世界的安全與繁榮。

外交部 彭斯 美國 行程

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