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令綠民代設罷免站 李彥秀：賴清德柯建銘需喝交心珍奶

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
全國工業總會由理事長潘俊榮（左）帶隊拜會立法院民進黨團，關切在野黨於總預算審查期間提出鉅額刪減凍結案，民進黨團總召柯建銘（中）高喊，「大民意、大罷免」尋求支持。記者林俊良／攝影
全國工業總會由理事長潘俊榮（左）帶隊拜會立法院民進黨團，關切在野黨於總預算審查期間提出鉅額刪減凍結案，民進黨團總召柯建銘（中）高喊，「大民意、大罷免」尋求支持。記者林俊良／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘拋出罷免所有區域藍委，今再拋出不排除在民進黨籍的立委、地方民代服務處設置罷免站。國民黨立委李彥秀說，柯建銘處處向賴清德總統叫板，賴柯需要多喝幾杯交心珍奶。

柯建銘今日表示，「現在開始大罷免，黨公職全體投入，民代服務處設罷免站」，「這是歷史的一刻，這是歷史的召集，大家都是歷史的見證人。」

李彥秀說，看起來柯建銘真的受到神秘力量的感應與召喚，不僅想罷免韓國瑜取而代之，顯然柯建銘還有更大的志向，不斷向賴清德叫板，目標直指黨主席的位置。身為不分區立委的柯建銘，居然可以跳過黨主席，直接指揮民進黨全體黨公職以及議員服務處要廣設罷免連署站，沒有將賴清德放在眼裡，把自己當成「地下黨主席」，討好深綠獨派與網軍側翼。

李彥秀表示，從「民眾黨8席沒用」讓綠白拿下正副院長破局，批行政團隊是外星人內閣，團滅大法官提名名單，總預算協商一個人跳芭蕾，到現在成為大罷免的全國總司令，柯建銘儼然一副另立黨中央的高姿態，處處向賴清德叫板。昨天賴清德要立法院長韓國瑜多與柯建銘喝咖啡溝通，現在看來，恐怕民進黨主席賴清德才需要與柯建銘多喝幾杯交心珍奶。

李彥秀 柯建銘 民進黨 罷免 賴清德

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