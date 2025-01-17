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王金平：川普顯然不願看到台灣方面「倚美謀獨」

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
立法院前院長、中道和平聯盟主席王金平17日參加由台灣國際戰略學會所主辦的「川普就職與台海安全」論壇。記者陳湘瑾／攝影。
立法院前院長、中道和平聯盟主席王金平17日參加由台灣國際戰略學會所主辦的「川普就職與台海安全」論壇。記者陳湘瑾／攝影。

立法院前院長王金平17日指出，無論川普政府閣員是否有親台反中立場，川普顯然不願看到台灣方面「倚美謀獨」。台灣未來的發展依賴穩定的世界政治情勢與和平的海峽兩岸關係，盼望台灣民眾必須形成全民共識和朝野黨派團結，主動開展多邊合作關係，積極融入世界社會中。

王金平17日參加由台灣國際戰略學會所主辦的「川普就職與台海安全」論壇，分享川普就職與台海安全對美中、美台與兩岸關係影響。他指出，在川普未來的施政中，絕不會容許將台灣問題置之度外，「我們十分擔心他重返白宮後對台灣的態度，台海仍是全球危險衝突熱點，台灣持續面對嚴峻的安全挑戰。」

王金平指出，美國歷任政府奉行一中政策，不過不同總統的詮釋方式有落差，川普雖有過去1.0的前事可稽、但時移事異，川普2.0卻令人感到難以判斷。川普以經濟利益考量為優先，奉行一中政策，不過如何展現、詮釋一中政策很可能是其對應北京的談判籌碼，過往被視作理所當然的事情，或許會成為其要求公正公平貿易的一個前提，所以尚難判斷對台戰略會趨於清晰或模糊。

王金平續指，川普曾向中方表達支持一個中國政策，因此對於台獨可能會採取管控、不支持或甚至表達反對；然而，另一方面川普對中貿易戰略如果不成功，則可能運用台灣籌碼和北京交易，於是棋子有可能變成棄子。

王金平認為，無論川普政府閣員是否有親台反中立場，川普顯然不願看到台灣方面「倚美謀獨」，畢竟台灣是中國大陸的核心利益，卻不是美國的核心利益，「作為大國權力競爭的棋子是寂寞的，大國從自身利益操控棋子，旁觀國家多半退避三舍，最多口惠吶喊支持，賴政府很難拒絕川普保護費，卻又難逃『台灣牌』的宿命。」

王金平建議，面對強勢回歸的川普，台灣必須全盤檢討過去45年來維持台海安全的歷史經驗，以及今日的處境。台灣的核心工作就是持續確保在全球戰略的不可或缺，必須能掌握全球政治變局，才能獲得後續發展趨勢。台灣與接下來的川普政府相處，必須穩住川普，使其或幕僚了解「台灣對於美國的重要性與價值」，要預測川普確實很困難，但仍然需要將台灣的安全保障環境可能產生變化這件事放在心上。

台海 川普 王金平

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