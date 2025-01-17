外交部：台日漁業委員會達成漁船作業界線共識

外交部今天表示，第11次台日漁業委員會14日至16日在東京舉行，台日雙方就台日漁業協議適用海域（八重山以北倒三角形海域）今年漁船作業規則達成共識。

外交部今天發布新聞稿指出，台灣日本關係協會與日本台灣交流協會於14日至16日在東京舉行第11次台日漁業委員會。本次委員會輪由日方主辦，台灣由台灣日本關係協會秘書長范振國擔任團長，農業部漁業署署長王茂城擔任主談人，另外交部、海洋委員會海巡署及相關地區漁會也指派代表出席會議。

外交部說明，此次會議台日雙方就「台日漁業協議」適用海域（八重山以北倒三角形海域）今年漁船作業規則達成共識，雙方同意以東經124度劃分台日雙方漁船作業方式的基礎上，建立台方漁船的漁具不得流出東經124度3分以東的機制，如經指導後仍再發生，將採取適當的行政處分。

外交部表示，但為顧及沖繩小型漁船的作業空間，漁業署將指導漁業團體訂定自律公約，儘量避免漁具流出東經124度2分以東。此外，台灣也要求日方與台灣就其他重疊經濟海域作業問題儘早展開協商。

外交部表示，台日於2013年4月10日簽署「台日漁業協議」，以和平理性方式解決長期以來的漁業紛爭，並依據該協議成立「台日漁業委員會」，原則由台日輪流每年召開一次會議，成為雙方建立漁業作業秩序及處理漁業相關議題的重要對話平台。