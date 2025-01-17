快訊

死囚黃麟凱昨伏法 唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

韓職／網傳李珠珢「來台時間點」這球隊急辦1證件被翻出

桌宴價位曝光！黃仁勳、魏哲家在「這」吃午餐 談話內容揭曉

劉世芳：兩岸宗教交流務必謹慎 避免誤入統戰陷阱

中央社／ 台北17日電
內政部長劉世芳。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
內政部長劉世芳。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

內政部今天召開宗教事務諮詢委員會議，內政部長劉世芳感謝宗教團體響應政府防詐等政策，同時也提醒，兩岸宗教交流務必謹慎，注意自身安全及個資保護，避免誤入中共統戰陷阱或誤觸法令。

內政部今天召開「第12屆第4次宗教事務諮詢委員會議」，會後透過新聞稿表示，劉世芳主持會議時指出，感謝宗教團體響應政府打詐行動，於宗教集會場所懸掛「識詐紅布條」，強化民眾的防詐意識。

劉世芳也說，為增進災害應變能力，內政部積極推動防災士培訓與認證制度，請宗教團體鼓勵所屬成員參加，或自行辦理防災士培訓課程，以便在災害發生時，達成減災、自救及救人的目標。

談到兩岸宗教交流，劉世芳說，政府不會阻止合法的兩岸宗教交流，但為避免宗教交流誤入中共統戰陷阱或誤觸法令，提醒宗教團體務必謹慎小心，遵循相關規範，秉持對等尊嚴原則進行交流，以展現台灣宗教與民間信仰的特色。

她表示，宗教團體如要赴陸進行宗教交流，一定要注意自身安全及個人資料保護，避免遭受陸方監控或運用個資從事不法行為，甚至可能面臨非法訊問及觸犯反滲透法的風險。

此外，宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例已再延長2年，劉世芳說，請宗教團體把握時間，在明年6月9日前提出不動產權利歸屬審認申請，內政部也會持續與地方政府協力，協助宗教團體釐清並解決複雜的不動產權屬問題，保障權益。

內政部 兩岸關係 劉世芳

延伸閱讀

八炯拍片揪台籍買辦、擁陸身分證民眾 劉世芳：1人戶籍被取消

【重磅快評】八炯變綠營精神領袖 國軍也跟著翻車？

藍議員告發警政署圖利黑熊學院 劉世芳嘆：竹篙湊菜刀

警政署2200萬民防訓練預算推薦「黑熊學院」 市議員告發劉世芳涉圖利

相關新聞

發春聯遭抗議者嗆毀憲亂政…警急架離 韓國瑜：溫柔一點

農曆新年即將到來！立法院長韓國瑜、副院長江啟臣今日中午在立法院正門口發送600份「金蛇迎春」春聯，不少韓粉一大早不畏寒風...

柯建銘喊：黨公職全體投入 服務處設罷免站

大罷免議題受討論。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，現在開始大罷免，黨公職全體投入，民代服務處設罷免站，這是歷史的召集，...

美前副總統彭斯訪台…外交部：私人行程 是否會賴蕭無相關訊息

美國前副總統彭思低調訪問台灣，今天在台北參加由民間機構主辦的論壇活動，至於是否與賴清德總統會面並出席在台北賓館的晚宴，外...

令綠民代設罷免站 李彥秀：賴清德柯建銘需喝交心珍奶

民進黨立院黨團總召柯建銘拋出罷免所有區域藍委，今再拋出不排除在民進黨籍的立委、地方民代服務處設置罷免站。國民黨立委李彥秀...

王金平：川普顯然不願看到台灣方面「倚美謀獨」

立法院前院長王金平17日指出，無論川普政府閣員是否有親台反中立場，川普顯然不願看到台灣方面「倚美謀獨」。台灣未來的發展依...

美國前副總統彭斯訪台 外交部表達歡迎

美國媒體引述消息人士報導，美國前副總統彭斯16日抵台，並將與總統賴清德與副總統蕭美琴會晤。外交部今天表示，彭斯訪台屬於私...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。