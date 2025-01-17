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發春聯遭民眾「露紅內褲」抗議！警急架離 韓國瑜喊：溫柔點

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發春聯遭抗議者嗆毀憲亂政…警急架離 韓國瑜：溫柔一點

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜今在立院正門口發放限量春聯，不過在發放過程中，有民眾抗議大喊，「韓國瑜毀憲亂政、削財誤國」，場面一度混亂。記者林俊良／攝影
立法院長韓國瑜今在立院正門口發放限量春聯，不過在發放過程中，有民眾抗議大喊，「韓國瑜毀憲亂政、削財誤國」，場面一度混亂。記者林俊良／攝影

農曆新年即將到來！立法院長韓國瑜、副院長江啟臣今日中午在立法院正門口發送600份「金蛇迎春」春聯，不少韓粉一大早不畏寒風排隊拿春聯；但韓國瑜發到一半，突然有抗議者露紅內褲並大喊「毀憲亂政」在警察勸離下離開立法院，場面一度緊張。

韓國瑜日前在臉書宣布，今日中午12時15分在立法院，與江啟臣一起發送600份大家所期待的蛇年春聯，盼在訪美行出發前，向大家拜早年，希望大家在迎接象徵充滿希望與轉機的金蛇年時，都能精神奕奕、幸福安康。

韓國瑜今日上午主持完議事開始發春聯，有韓粉昨晚就來排隊，更有大批韓粉不畏天寒一早前來排隊。韓國瑜致詞提到，「各位好朋友新年快樂，今天是龍年尾聲，龍年代表生命力，蛇年代表柔和，希望大家在新的一年都充滿祝福」；許多韓粉看到韓國瑜也開心祝賀韓院長「新年快樂」。

不過韓國瑜發放春聯不久後，出現一男一女抗議人士，在拿到春聯後大喊「韓國瑜招財誤國、毀憲亂政」，該名男子更脫下褲子，露出紅內褲，場面一度混亂，警察上前勸離，韓國瑜還叮嚀「溫柔一點」，最後抗議人士在警察勸導下離開立法院。

春聯 蛇年 韓國瑜

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