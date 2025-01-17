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龔明鑫：川普將上任 合作就可轉為契機

中央社／ 台南17日電
行政院秘書長龔明鑫。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
行政院秘書長龔明鑫。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

行政院秘書長龔明鑫今天在台南市表示，美國總統當選人川普（DonaldTrump）將上任，政策可能發生變化，但只要合作，困難可轉為契機。

龔明鑫上午出席深耕微污染氣體過濾技術30年，客戶涵蓋半導體的鈺祥企業股份有限公司台南柳環廠開幕記者會時說，行政院推動經濟發展主軸包括創新經濟、均衡台灣及包容成長，啟動中小微企業多元振興發展計畫，協助淨零和數位轉型等，且希望修正產業創新條例，讓數位AI（人工智慧）、資訊安全與淨零等都能減稅。

他說，中南部非科技傳統產業遭遇困難，已慢慢改善，去年12月出口相對於2023年正成長，這是好的契機，但今年還是有些挑戰。

台南市長黃偉哲表示，鈺祥是眾多優質廠商縮影，展現科技產業在南台灣科技廊帶蓬勃發展及快速成長實力，象徵台灣科技產業蒸蒸日上。

根據台南市政府新聞稿，鈺祥持續轉型升級，成為台灣最大專業化學濾網供應商，客戶涵蓋半導體、面板、車用與石化等高科技產業。

半導體 台美關係 川普 經濟發展 龔明鑫

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