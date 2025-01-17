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國家醫療整備計畫又見黑熊…王鴻薇：想拿預算 門都沒有

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委王鴻薇今日表示，她發現為期4年、經費100億的「韌性國家醫療整備計畫」，民進黨立委沈伯洋創立的「黑熊學院」、吳怡農的「壯闊台灣」，都在名單裡。只要預算花費內容透明確實，能夠真正讓第一線人員拿到需要的資源，該過的就過，但是要給黑熊或是民進黨側翼組織，門都沒有。

王鴻薇表示，民進黨又一見不得光預算被抓包，這次預算審查她針對內政部消防署、國防部軍醫局及衛福部提出一項自今年起為期4年、新台幣100億的「韌性國家醫療整備計畫」，刪除2億經費，但是仔細看計畫內容，雖然名目為辦理戰術緊急傷患照護訓練、補助地方消防局購置消防人員防護裝備、止血帶及輕量化折疊式擔架，但這是新增的計畫，非既有的救災。而且救護訓練計畫內容還是機密。不是國防採購，為什麼用機密？這個計畫是總統府的全社會防衛韌性委員會，更重要的是「黑熊學院」、「壯闊台灣」都在名單裡。

王鴻薇指出，果然她一提案，各部會就過來再三向她保證，絕對不會把預算給黑熊等綠營側翼組織，而且也會把相關內容提供給立院檢視，她才答應改為主決議不刪減相關預算，可能是讓他們痛失經費，這些吸血鬼團體，根本不管事實，製造假消息指控她有砍這筆預算，完全無視正當預算審議程序。

王鴻薇強調，她要正告這些側翼，這些抹黑是沒用的，要支持消防人員以及醫療照護，沒有人會擋，不要用這種巧立名目，五鬼搬運列機密的做法，躲在這些基層人員後面，以為可以呼籠過去，到時候預算非但沒有給到需要的單位，又是一些黑熊之流拿去教種菜、辦園遊會，只要預算花費內容透明確實，能夠真正讓第一線人員拿到需要的資源，該過的就過，但是要給黑熊或是民進黨側翼組織，門都沒有。

側翼 民進黨 王鴻薇 黑熊

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