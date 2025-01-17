與家扶運動健兒圍爐 賴總統：這2政策與青年一起「圓夢」

賴清德總統今到台中，與家扶基金會長期培育的體育優秀兒少圍爐。賴清德說，政府要做年輕人的後盾，「運動部」預計今年掛牌，「青年百億海外圓夢基金計畫」最近公布實施，政府跟年輕人站在一起「圓夢」。

賴清德今天中午與20名家扶體育優秀兒少圍爐，桌上擺滿他們喜愛的春節佳餚，兒少逐一上台致詞，並以菜餚的寓意向總統送上新春祝賀，賴清德為他們打氣加油，並發放新年福袋；家扶董事長趙犁民也頒發每人2萬元獎學金，表彰優異表現。

賴清德說，今年歲末很高興與家扶孩子圍爐，孩子努力獲得各項獎章、獎盃等非常欽佩，家扶對孩子的支持，讓孩子得以發揮才能，他代表國家感謝家扶中心75年來扶助數十萬孩子。

賴清德指出，他聽到多名家扶多名兒少致詞，非常感動，孩子們非常勇敢、堅強，而且都能在夢想道路上堅定信念繼續前進，令人佩服；他還對一名在棒球表現傑出孩子表示，「我會等著看你的表現，我是棒球迷，我會為你拍手、鼓掌，加油」。

賴清德強調，祝福所有選手們都能堅定下去，政府可以做你們的後盾，第一件就是他的「運動部」政見，立法院會已三讀通過，預計今年掛牌，成立目的是為了推動全民運動、推動俱樂部邁向職業運動，讓選手們可以為國爭光，並幫助有夢想的年輕人在運動場上發光發熱，像他在行政院長任內提黃金計畫，幫助運動好手參加奧運、亞運為國爭光，未來運動部也要扮演這個角色。

賴清德指出，第二個是他的「青年百億海外圓夢基金計畫」政見，最近公布實施，支持18歲至30歲年輕人到海外學習，如舉重、拳擊、攝影、街舞、拍片等，都可以寫計畫「圓夢」。

至於基金的緣由，賴清德說明，他看到電視報導，有一群老先生騎哈雷機車環島，因為年輕的時候沒錢也沒閒，退休才去圓年輕時的夢想。政府跟年輕人站在一起，一起來圓夢想。

家扶基金會表示，經調查，弱勢兒少運動培訓的需求以「訓練裝備」最為迫切，達57.7%，去年家扶在「運動潛力獎助學金」及「菁英培植計畫」中，投入培育的金額逾550萬元，受益達725人次，陪伴有運動專才的孩子勇闖體壇。