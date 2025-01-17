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柯建銘喊：黨公職全體投入 服務處設罷免站

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨團立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨團立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

罷免議題受討論。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，現在開始大罷免，黨公職全體投入，民代服務處設罷免站，這是歷史的召集，希望台灣人民共同見證這歷史一刻，開始連署後，很快就看到台灣有救了。

全國工業總會理事長潘俊榮今天上午帶隊與民進黨立法院黨團交換意見，民進黨團總召柯建銘會後受訪表示，從今天開始到2月3日，因為大罷免是用選罷法131條，是不用身分證的，是舊法，很容易過關，剩最後2周，2月3日只要送進去，中選會成案就用舊法來做，國民黨要改新法也來不及。

柯建銘說，韓國瑜被罷免也是用舊法，國民黨怕了，知道他要完蛋了。島嶼絕對會爭天光，無論如何，自己國家自己救，民進黨會竭盡所能救台灣。

柯建銘表示，大罷免時機已經成熟了，國民黨沒有回頭路，就要來面對民意檢驗，當民意起來的時候，沒有人能夠抵擋的，號角已經響起來了，希望台灣人民大家站出來，大家都忍不住，火山爆發的出口已經開始了。

柯建銘 民進黨 罷免

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